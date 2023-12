Previsioni meteo. Apollo in sovraccarico: anticiclone africano porta ondata di calore estivo questo weekend

Temperature da record previste per il 7 e l'8 ottobre, con picchi fino a 32°c in diverse regioni italiane. Questo weekend, specificamente il 7 e l'8 di Ottobre, l'anticiclone africano Apollo raggiungerà il suo apice di potenza. È probabile che vedremo temperature eccezionalmente alte, forse persino record per questo periodo dell'anno. Questo fenomeno è dovuto a una configurazione atmosferica unica a livello emisferico, che vede al suo centro l'anticiclone africano. Quest'ultimo trasporterà dall'Algeria e dal Marocco masse d'aria calda con caratteristiche subtropicali, provenienti dal deserto del Sahara.

Ci troviamo di fronte a un'anomalia climatica con temperature superiori di 8-10°C rispetto alle medie stagionali. Questo ci offre un ambiente tipicamente estivo, nonostante ci troviamo nel mezzo dell'autunno. Le temperature elevate non saranno limitate alle aree di pianura; anche in alta montagna, lo zero termico sarà ben oltre i 4000 metri.

A partire da Sabato 7, il sole dominerà il cielo da Nord a Sud. Tuttavia, è Domenica 8 che vedremo le temperature più alte. Secondo le previsioni, le temperature potrebbero raggiungere i 30-32°C, soprattutto nella Valle Padana e nelle regioni tirreniche. Città come Firenze, Roma, Bolzano, Ferrara, Pavia, Alessandria, Terni, Padova, Rovigo e Bologna saranno particolarmente calde.

Al mattino, potrebbero esserci segni autunnali sotto forma di foschie o nebbie nelle basse pianure del Nord e nelle aree interne del Centro. Inoltre, l'ultimo aggiornamento meteo segnala la possibilità di qualche breve rovescio pomeridiano nelle zone dell'Appennino meridionale e sulla costa ionica della Sicilia. (ilmeteo)





In aggiornamento