Previsioni Meteo: arriva il ciclone equinoziale: weekend di pioggia e freddo in arrivo

Previsioni meteo: il ciclone equinoziale porta pioggia e freddo nel weekend - scopri le zone a rischio sabato e domenica. È in arrivo il CICLONE EQUINOZIALE, pronto a colpire nel corso dell'imminente weekend molte delle nostre regioni con un carico importante di piogge, temporali e anche con venti freddi che ci faranno (temporaneamente) piombare in Autunno, proprio in concomitanza con l'Equinozio!

In realtà, già da qualche giorno l'atmosfera ha assunto connotati più autunnali, quanto meno al Nord e su parte del Centro, un tentativo fino ad ora era stao vanificato da un'ostinata alta pressione africana che pare attualmente aver perso il suo smalto principalmente sulle regioni centro-settentrionali.

Sono segnali eloquenti di un'alta pressione che fatica ormai a mantenere distanti dall'Italia le perturbazioni atlantiche, le quali, nelle ultime 48 ore, hanno già prodotto parecchio scompiglio, ma sempre a carico delle regioni settentrionali e di parte di quelle centrali.

La nostra attenzione si concentra tuttavia sull'inizio del weekend quando un freddo vortice ciclonico (il ciclone equinoziale), figlio di uno ben più vasto e profondo collocato a ridosso del Regno unito, piomberà sul nostro Paese con l'intento di attraversarlo da Nord a Sud.

Tra Sabato 23 e Domenica 24 Settembre ci saranno diverse occasioni per piogge, temporali e pure per un rinforzo di quei venti freddi che andranno ad alimentare proprio questa trottola di maltempo.

SABATO 23

Sabato 23 sarà sicuramente una fresca giornataccia soprattutto per il Nordest, la Lombardia e per gran parte del Centro, ma anche alcuni angoli del Sud risulteranno disturbati.

Per capire meglio dove pioverà di più vi proponiamo la mappa qui sotto, riferita proprio a Sabato 23 Settembre e relativa alle precipitazioni previste: saranno le aree colorate in verde quelle dove si registreranno gli accumuli più importanti, con picchi fino a 40 mm (equivalenti a 40 litri di pioggia per metro quadrato). Attenzione anche alla temperature, che inizieranno a calare bruscamente a partire dalle regioni settentrionali.

DOMENICA 24

Nel corso di Domenica 24 il vortice ciclonico si sposterà molto velocemente verso Sud. Come ci mostra la seconda mappa qui sotto, mentre avremo evidenti segnali di miglioramento al Nord e lungo il comparto centrale tirrenico, il maltempo si concentrerà soprattutto sul medio Adriatico e al Sud. Attenzione alle zone colorate in giallo/rosso dove le precipitazioni potranno oscillare da un minimo di 40 mm a un massimo di 100 mm. Anche in questo frangente un occhio di riguardo andrà alle colonnine di mercurio che subiranno una brusca diminuzione, ma questa volta a carico delle regioni adriatiche e del Sud.

E' dunque finita l'era del grande caldo africano? Amanti del freddo non cantate vittoria perché la prossima settimana l'anticiclone potrebbe giocarvi un brutto scherzetto. Ma forse non toccheremo più i picchi registratisi nei giorni scorsi.



Sul tema è intervenuto Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, al quale abbiamo chiesto cosa succederà nei prossimi giorni.

E' confermato l’arrivo del Ciclone Equinoziale proprio durante l’Equinozio che sarà alle ore 8.49 di Sabato 23 Settembre, con i raggi solari perpendicolari all'asse terrestre. E’ prevista una fase di maltempo in estensione alle regioni meridionali anche laddove insiste ancora il caldo africano.

Ciclone Equinoziale, di cosa si tratta?

Un Ciclone Equinoziale è un fenomeno tipico di questo periodo dell’anno quando le zone polari iniziano a raffreddarsi rapidamente e l’alta pressione subtropicale perde vigore sul Mediterraneo: diventa così più frequente la discesa di masse d’aria fredde ed instabili dal Nord Europa, con la genesi di successivi cicloni equinoziali alle nostre latitudini. Mediamente, dopo 2-3 fenomeni di questo tipo le temperature si assestano sui valori tipici autunnali chiudendo in modo definitivo l’Estate italiana.

La nuova stagione inizia con il maltempo?

Con la formazione del Ciclone Equinoziale tutta l'Italia piomberà nell’Autunno vero e proprio, con temperature in forte calo e piogge anche battenti.

Gli ombrelli sono però già aperti: una perturbazione nordatlantica dalla Scozia ha infatti raggiunto nelle ultime ore l’Italia con fenomeni anche intensi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Il Sud resta ancora al caldo con picchi di 34-36°C tra Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Nel corso della giornata i temporali più intensi sono attesi su Liguria, Toscana, settori a nord del fiume Po, ma dal pomeriggio sera l’instabilità guadagnerà lentamente terreno anche verso il resto del settentrione e delle regioni centrali, avvicinandosi al Sud.

Cosa succederà durante il weekend?

Da Sabato, più o meno alla stessa ore dell’Equinozio, la perturbazione nordatlantica scozzese si isolerà in un Cut-Off, una goccia fredda, formando il nostro Ciclone Equinoziale: questo sarà il segnale di fine Estate su tutta l’Italia, con un tracollo delle temperature specie al Sud anche di 10-12°C, pensate che Bari dai 36°C di oggi passerà ai 25 di Domenica 24 Settembre. Le piogge più intense sono attese durante l’Equinozio al Nord-Est, al Centro e sul Basso Tirreno con qualche schiarita in più al Nord-Ovest e in Alta Toscana; i venti si disporranno a rotazione ciclonica con raffiche specie su Sardegna e Tirreno meridionale.





Come sarà la prima Domenica d’Autunno?

Sarà ancora perturbata, specie al Sud e sul versante adriatico, ma troveremo molto vento anche sulle regioni centrali tirreniche: la massima più alta su tutta l’Italia sarà di soli 28°C in Sicilia, con uno scarto di 10°C rispetto all’ultima settimana estiva vissuta in queste zone.





Qual è la tendenza della prossima settimana?

Da Lunedì il Ciclone Equinoziale stazionerà al Sud, portando piogge sparse su questo settore e localmente anche sulla fascia adriatica; al Nord scoppierà invece una fase asciutta e soleggiata con una forte escursione termica diurna: al mattino farà fresco con 9-10°C di minima, durante il giorno si starà bene e torneremo a metterci la t-shirt con 25-26°C. Insomma sarà presto per coprirci definitivamente con cappotti e piumini, ma sarà tardi per rimanere tutto il giorno in maglietta e pantaloncini corti. (iLMeteo)





