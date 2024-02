Previsioni meteo: in arrivo un inverno eccezionale con nevicate e l'invasione dell'orso russo. I dettagli

Tutto ciò che devi sapere sulle previsioni meteo e l'impatto dell'orso russo sull'Italia

Eccoci con le previsioni meteo! A partire da venerdì 5 Gennaio, un ciclone insidioso si formerà, portando cattivo tempo su gran parte dell'Italia. Non solo pioggia, ma anche neve farà il suo ritorno, addirittura a quote molto basse in alcune regioni.

È interessante notare che, sebbene non ci sia stato un vero freddo in questo inizio d'inverno, la configurazione atmosferica prevista potrebbe portare neve quasi fino alle pianure. Questo tipo di nevicate, chiamate "nevicate da rovesciamento," si verificano quando l'aria fredda dalle alte quote scende a causa delle forti precipitazioni. Sono fenomeni affascinanti per gli amanti del gelo, con fiocchi grandi e pesanti che possono creare scenari spettacolari, ma possono anche causare problemi alla viabilità a causa della loro intensità.

Le zone a maggior rischio neve sembrano essere il basso Piemonte, la Liguria interna, la bassa Lombardia e l'Emilia Occidentale. Venerdì 5 e Sabato 6 Gennaio potrebbero vedere fiocchi fino a 200-300 metri di quota.

Nel corso del weekend, le Alpi centro-orientali saranno interessate da abbondanti nevicate, con accumuli di oltre 40-50 cm sopra i 1000/1200 metri di quota (che scenderanno a 5/600 metri durante la notte). Anche gli Appennini vedranno finalmente la neve, con fiocchi a partire dai 1500 metri circa.

Ora, passiamo a un'altra importante notizia meteorologica: a partire da lunedì 8 Gennaio arriva l'Orso Russo. Che cos'è esattamente e come potrebbe influenzare l'Inverno in Italia?

L'Orso Russo è un termine simpatico per l'Anticiclone Russo-Siberiano, una figura barica che gioca un ruolo chiave nelle stagioni invernali di Asia ed Europa. La sua caratteristica principale sono le temperature glaciali dovute al graduale accumulo di aria fredda nei bassi strati, noto come "raffreddamento pellicolare" in meteorologia.

La presenza della neve in Siberia contribuisce a questo raffreddamento, poiché riflette i raggi del sole e impedisce il riscaldamento dell'aria. Attualmente, si registrano temperature estremamente basse in Russia e Svezia, con valori che possono arrivare a -40°C o addirittura meno.

C'è l'ipotesi che parte di questa massa d'aria fredda possa spostarsi verso l'Europa orientale e l'Italia tra l'8 e il 9 Gennaio, portando un'ondata di freddo intenso. Questo potrebbe persino portare la neve fino a quote molto basse, persino in pianura, specialmente nelle regioni del Centro-Nord.

Quindi, preparatevi a un cambiamento climatico significativo nelle prossime settimane, con la neve che farà la sua comparsa e l'Orso Russo che potrebbe rendere l'inverno molto interessante dal punto di vista meteorologico. Restate aggiornati sulle previsioni e prendete le precauzioni necessarie! (iLMeteo)

In aggiornamento