Previsioni meteo: autunno In Anticipo: ciclone mette l'Italia sotto assedio con piogge e venti violenti. Tutti i dettagli

Ciclone autunnale: weekend di maltempo con piogge e temporali in italia. Tutto confermato: nel Weekend irromperà l'Autunno sull'Italia. Tra sabato 23 e Domenica 24 Settembre è atteso infatti l'arrivo di correnti d'aria piuttosto instabili in discesa dal Nord Europa, che daranno vita ad un vero e proprio ciclone.

Già dalla giornata di Venerdì 22 un fronte freddo si tufferà sul bacino del Mediterraneo provocando forti precipitazioni a partire dal Nord; successivamente, le correnti perturbate sfonderanno sui nostri mari dando vita a un ciclone destinato ad approfondirsi sul medio e basso Tirreno e a richiamare intense e umide correnti meridionali (energia potenziale per eventi meteo estremi).

Si formerà così una pericolosa configurazione in grado di portare piogge abbondanti, venti di burrasca e anche un deciso calo delle temperature, specie nei valori massimi (fino a 10°C in meno su alcune regioni).

La mappa qui sotto mette bene in evidenza l'irruzione di aria fredda dal sapore decisamente autunnale in discesa dal Nord Europa.

SABATO

Come spesso accade con questo tipo di ingressi perturbati sono attese precipitazioni importanti, anche a carattere di nubifragio e nella fattispecie si potranno verificare già nel corso di Sabato 23 (equinozio d'Autunno), dapprima al Nordest, poi in rapida estensione al Centro e alla Sicilia. Entro la nottata il peggioramento raggiungerà poi anche il Sud peninsulare. Durante questa fase non sono da escludere locali allagamenti su Campania, Calabria e Sicilia; l'ultimo aggiornamento ha infatti confermato la formazione di ulteriori e imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua nel giro di poche ore: insomma, sussiste purtroppo il pericolo di alluvioni lampo.

DOMENICA

Massima attenzione, infine, alla giornata di Domenica 24 quando il maltempo continuerà ad insistere su buona parte del Centro-Sud. mentre al Nord avremo di nuovo stabilità e un ampio soleggiamento grazie alla rimonta dell'alta pressione a partire dai settori occidentali.