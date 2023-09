Previsioni Meteo. Caldissimo weekend di settembre: arriva un'ondata africana. Tutti i dettagli. Tutto confermato: l'anticiclone BACCO ci sorprenderà e lo farà in particolare nel corso del prossimo weekend con effetti diretti su molte regioni tra Sabato 9 e Domenica 10 Settembre.

L'Estate, insomma, pare proprio voler proseguire, garantendo temperature ben al di sopra delle medie climatiche di riferimento. La causa va ricercata nella particolare disposizione pressoria in via di formazione a livello emisferico che prende il nome di blocco a Omega, dalla lettera greca (Omega blocking, in inglese).

Come si può osservare nella cartina qui sotto, possiamo identificarla come un'area anticiclonica (indicata con la lettera A) "bloccata" da due centri di bassa pressione (indicati con la lettera B) che si trovano proprio ai suoi lati, uno in Oceano Atlantico e l'altro sul Mar Mediterraneo orientale. Il risultato di questo blocco è lo stazionare dell'alta pressione nella stessa zona per molto tempo.

Per tutto il weekend le condizioni meteo saranno così caratterizzate da questa sorta di "muro anticiclonico" che, di fatto, impedirà alle perturbazioni di raggiungere l'Italia: di conseguenza è lecito attendersi giornate soleggiate sulla maggior parte delle regioni.

WEEKEND CALDO

Vista la componente sub-tropicale africana dell'alta pressione (proprio come avviene durante le ondate di caldo più roventi estive) il prossimo sarà un weekend decisamente caldo: le temperature massime saliranno infatti oltre le medie climatiche e non escludiamo che, sia Sabato 9, sia Domenica 10, si possano raggiungere punte di 35-36°C in Sardegna e su parte della Toscana (fino a 34°C a Firenze); farà molto caldo anche in Alto Adige con picchi a 36°C a Bolzano (si tratterebbe di un record per Settembre). Sulle aree di pianura del Nord i valori si assesteranno intorno ai 30-32°C, temperature certamente più tipiche dei mesi di Luglio e Agosto che di inizio Settembre. (iLMeteo)



In aggiornamento