Previsioni meteo: ciclone in arrivo porta vento e neve dopo le prime piogge

L'Italia alla prese con le sfide del clima: tra piogge iniziali e l'imminente arrivo di un ciclone

Le previsioni meteorologiche annunciano un cambio di rotta nel clima italiano, preparandoci a dire addio alla fase stabile e mite cortesia dell'anticiclone africano. Oggi, 20 Febbraio, è il giorno in cui tutto cambia: una prima ondata di piogge segna l'avvio di un periodo che vedrà vento, pioggia e neve diventare protagonisti del panorama nazionale.

Le ultime analisi rivelano che l'anticiclone sta cedendo il passo a un vortice ciclonico in rapida evoluzione. In particolare, il Sud e la Sicilia si troveranno sotto un cielo grigio piombo, con precipitazioni discontinue che si alterneranno a momenti di tregua. Al Nord e al Centro, invece, il sole gioca ancora a fare capolino tra le nuvole.

La giornata di Mercoledì 21 sarà un'eccezione nella settimana, con una calma quasi generale, interrotta solo da qualche goccia residua sulla Sicilia. Ma è solo la quiete prima della tempesta, perché da Giovedì 22 l'attenzione si sposta su un'incursione atlantica che porterà un deciso peggioramento del tempo, a cominciare dal Nord.

Le Alpi si preparano a ricevere la neve, che cade generosa sopra i mille metri, mentre al Centro il cielo si annuvola, ma senza pioggia. Il Sud, per ora, resta al riparo. La perturbazione poi scenderà verso il Sud, e Venerdì 23 sarà un giorno di pioggia per Nordest, le regioni tirreniche e il Sud, con rovesci talvolta violenti, soprattutto in Campania.

Non trascuriamo i venti: lo Scirocco e il Maestrale sono pronti a modellare il cielo e il mare, aggiungendo un ulteriore elemento di dinamismo a un quadro meteo già in pieno movimento.

Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, conferma l'avvicinarsi di questi eventi, evidenziando il rischio di temporali e la lotta tra masse d'aria contrastanti che potrebbe generare fenomeni meteo intensi. Al Nord, il sole riuscirà a fare breccia nonostante le insidie delle nebbie in Valle Padana e nelle zone interne del Centro.

La settimana si profila burrascosa, ma questo è solo l'inizio. Un "canale perturbato" potrebbe aprire la strada a intense perturbazioni nord-atlantiche, ribaltando il periodo di stabilità per un inverno che pare volersi prendere una tardiva rivincita. (iLMeteo)

In aggiornamento