Previsioni meteo. Ciclone Medusa in arrivo: preparatevi per una bomba meteorologica questo venerdì. Tutti i dettagli

Forti Piogge e Venti uraganici previsti, con particolare attenzione a Sardegna e Mar Ligure. ecco cosa sapere per affrontare l'emergenza meteo.

Un ciclone pericoloso, noto come Medusa, è previsto per Venerdì 20 Ottobre e potrebbe avere un impatto significativo sull'Italia. Questo fenomeno meteorologico, descritto come una "bomba meteorologica", è atteso per portare forti piogge e venti con raffiche simili a quelle di un Ciclone Extra Tropicale, almeno fino alla fine della settimana. Questo evento è causato da un'ampia zona di bassa pressione che si sta muovendo dal Nord Atlantico e che dirigerà correnti d'aria instabile verso il Mediterraneo per tutta la settimana.

Il termine "bomba meteorologica" o "ciclogenesi esplosiva" è una definizione tecnica che si riferisce a un'area di bassa pressione che vede una rapida diminuzione della pressione atmosferica al suo centro, di almeno un millibar all'ora per un periodo di 24 ore. Questo si traduce in condizioni estreme come forti piogge e venti con velocità che potrebbero superare i 140 km/h. Le aree più a rischio sono la Sardegna e parti del Mar Ligure, in particolare tra la Liguria orientale e l'alta Toscana, dove potrebbero verificarsi mareggiate con onde alte fino a 6 metri tra Venerdì e le prime ore di Sabato 21.

Gli effetti potrebbero includere eventi meteorologici estremi come nubifragi e, in casi eccezionali, alluvioni lampo. Le regioni più vulnerabili, secondo gli ultimi dati, sono il Nordovest e le aree tirreniche centro-meridionali, dove potrebbero cadere più di 200-300 litri di pioggia per metro quadrato in un breve lasso di tempo, equivalente alle precipitazioni normalmente attese in oltre due mesi.

Il maltempo è previsto per continuare anche nel weekend successivo, poiché il ciclone Medusa sembra non essere in grado di allontanarsi dall'Italia, portando probabilmente ulteriori forti temporali. (Fonte (iLMeteo)

In aggiornamento.