Previsioni Meteo. Ciclone Tirrenico in Avvicinamento: Italia tra Allerta e Instabilità

Fine settimana al sapore di instabilità: arriva il ciclone tirrenico

Allerta Meteo Persistente

Le prossime ore vedranno molte regioni italiane ancora sotto l'occhio vigile dell'allerta meteo. Un vortice ciclonico minaccia di portare forti piogge e significative nevicate in montagna, mettendo in moto un weekend dai contorni incerti.

Sabato: Variabilità e Primi Segni del Cambiamento

Al Nord, la giornata di Sabato si è aperta sotto cieli relativamente sereni, nonostante qualche isolato fiocco di neve sugli Alpi e nebbie dense nella Valle Padana. Ma il tempo sta per cambiare: nel pomeriggio, attesi rovesci sparsi, in particolare tra Piemonte, Lombardia e Liguria, con neve a quote collinari.

Verso il Centro, le prime ore di stabilità cederanno il passo a piogge e possibili temporali nel pomeriggio, soprattutto in Toscana e Sardegna, mentre nel Lazio e in Umbria il maltempo si farà meno intenso. In Appennino, attese nevicate al di sopra dei 1200-1400 metri.

Il Sud e la Sicilia si coprono di nuvole con precipitazioni estese, specialmente su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. La Campania, per ora, sembra sfuggire ai fenomeni più intensi.

Allerta della Protezione Civile:

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato avvisi di condizioni meteorologiche avverse, con allerta arancione in Friuli-Venezia Giulia per rischi idraulici e idrogeologici, e allerta gialla in diverse altre regioni. Per approfondimenti, consultare il [bollettino ufficiale](https://mappe.protezionecivile.gov.it).

**Allerta Arancione:** Friuli Venezia Giulia è sotto osservazione per rischio idraulico e idrogeologico in specifici bacini.

**Allerta Gialla:** Calabria, Veneto, Basilicata, e altre regioni sono segnalate per rischi idraulici, idrogeologici e temporali.

Prossima Settimana: nuovi sviluppi meteorologici

Un nuovo vortice ciclonico è in arrivo da Lunedì 26 Febbraio, con impatti significativi al Nord, in Toscana e verso il Centro. Le nevicate non daranno tregua su Alpi e Appennini, mentre le regioni adriatiche centrali dovranno aspettarsi piogge irregolari. Il Sud, sebbene non colpito da grandi piogge, non godrà di cieli chiari.

Nonostante le precipitazioni, le temperature rimarranno stabili, con solo lievi cali dovuti al maltempo.

Martedì 27, il quadro non muterà di molto, con persistenza di piogge al Centro-Nord e schiarite al Sud, dove si respirerà un'aria quasi primaverile.

Da mercoledì 28, il vortice si approfondirà, con centro tra Sardegna e Mar Tirreno, promettendo un tempo molto instabile, piogge diffuse e nevicate sui rilievi.

Il weekend vedrà una lieve miglioria al Centro-Nord, mentre il Sud sarà teatro di piogge e venti forti. Un nuovo ciclone da Nord-Ovest è previsto da domenica pomeriggio, con un intensificarsi delle condizioni avverse nelle regioni centro-settentrionali.

Dettagli sulle precipitazioni e le nevicate

Le prossime ore saranno cruciali: attese piogge moderate in Lombardia ed Emilia, con picchi di intensità dalla Liguria di Levante fino al Triveneto. I fenomeni saranno significativi anche lungo il versante tirrenico delle regioni centrali, estendendosi fino alla Campania. Particolarmente colpiti saranno i settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia, dove le precipitazioni potranno superare i 100 millimetri.

Per quanto riguarda la neve, le Alpi saranno teatro di nevicate abbondanti, con accumuli che supereranno il metro, soprattutto oltre i 2000 metri. L'Appennino vedrà quota neve alta al mattino, in calo nel corso della giornata.

Venti e condizioni del mare

Il Ciclone sul Mar Ligure porterà con sé forti venti di Libeccio lungo la dorsale appenninica e condizioni marine agitate con onde che potrebbero raggiungere i 5 metri.

Conclusione e raccomandazioni

Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo e di seguire le indicazioni della Protezione Civile, specialmente nelle zone soggette ad allerta. Inoltre, è opportuno adottare comportamenti precauzionali, soprattutto nelle attività all'aperto e nella pianificazione degli spostamenti.

Questo fine settimana si conferma quindi come un periodo di marcata instabilità meteorologica, un promemoria di quanto il tempo possa rapidamente mutare e influenzare le nostre vite. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle evoluzioni di questo vivace quadro atmosferico. (ilMeteo)



In aggiornamento