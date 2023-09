Previsioni Meteo: goccia fredda da est porta temporali nel Sud Italia. Tutti i dettagli

Meteo: una goccia fredda da est minaccia temporali al sud Italia. Nel corso settimana appena iniziata una goccia fredda in arrivo dai Balcani potrebbe eludere le calde velleità dell'anticiclone africano atteso sul nostro Paese limitando non solo il surriscaldamento, ma provocando anche lo sviluppo di temporali, quanto meno su alcune regioni. Vediamo quali.

Dopo una Domenica in prevalenza calda e soleggiata, già da Lunedì 4 Settembre, come ci mostra la mappa qui sotto, un piccolo vortice ciclonico (lettera B), definito in gergo tecnico "goccia fredda", si staccherà, isolandosi, da una bassa pressione presente sulla Scandinavia. La goccia viaggerà quindi dall'Europa orientale fino alle isole della Grecia per poi raggiungere il tratto di mare che separa le estreme regioni del Sud dalla Libia. Da questa posizione riuscirà così a provocare un rinforzo dei venti freschi dai quadranti orientali (venti di Grecale) non solo al Sud, ma in forma marginale anche sul resto del Paese.

La settimana potrebbe aprirsi dunque con una stemperata dei termometri (dopo la salita evidente attesa su Domenica) dovuta all'influenza di questa goccia fredda e ai conseguenti venti che colpiranno maggiormente il Sud e le regioni adriatiche.

Tra Martedì 5 e Mercoledì 6 Settembre, ecco che le correnti di Grecale si intensificheranno, dando origine ad una fase di tempo molto instabile al Sud. Per questa ragione ci attendiamo un'escalation temporalesca con fenomeni a tratti forti, accompagnati pure da qualche grandinata.

Per capire meglio quali saranno le zone a rischio maltempo, vi proponiamo la mappa qui sotto, relativa alla distribuzione e agli accumuli di pioggia previsti per la giornata di Mercoledì 6 Settembre: occhio soprattutto alle zone colorate in verde dove si potranno cumulare fino a 40 mm, equivalenti a 40 litri di pioggia per metro quadrato.

Il tempo si manterrà decisamente più stabile sul resto del Paese, anche se la leggera e fresca ventilazione orientale non permetterà ai termometri di raggiungere valori troppo elevati.

In seguito, tra Giovedì 7 e Sabato 9 settembre, mentre continuerà a fare un caldo bel tempo al Centro-Nord, la goccia fredda inizierà a perdere via via di energia, ma sarà ancora in grado di provocare qualche nota stonata sulle regioni del Sud. Solo da Domenica pare ci sia un ritorno dell'alta pressione anche al Sud, ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.