Previsioni meteo: il ribaltamento meteorologico - Inverno sopra le righe con l'arrivo dell'anticiclone

Temperature anormalmente calde e un'assenza di precipitazioni - le previsioni per una settimana fuori stagione

Nei prossimi giorni, ci prepariamo a un cambio repentino da un clima molto freddo a condizioni meteorologiche insolite per questa stagione. La causa principale di questo ribaltamento sarà l'arrivo di un enorme anticiclone che avvolgerà l'intero territorio nazionale. La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un'inequivocabile anomalia termica: le temperature, giorno dopo giorno, supereranno di molto la media climatologica per questo periodo dell'anno.

Il picco di questa ondata di calore è previsto per giovedì 25 gennaio, quando le temperature massime potrebbero superare i 20°C, soprattutto sulle due Isole Maggiori. Anche nelle altre regioni si osserveranno valori termici notevolmente più miti del solito. Sul versante delle Alpi, in particolare quelle occidentali, lo zero termico si attesterà a un'altitudine insolitamente elevata, arrivando fino a circa 3500 metri.

La peculiarità di questa situazione sarà la sua durata: se le previsioni attuali saranno confermate, l'alta pressione potrebbe persistere per tutta la settimana, coinvolgendo anche il weekend. Per notare qualche segnale di cambiamento, dovremo probabilmente aspettare oltre i primi giorni di febbraio.

Abbiamo anche sentito il parere di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, riguardo alle prossime condizioni meteorologiche. La domanda è se si aprirà un periodo stabile e asciutto. Sanò risponde affermativamente, sottolineando l'anomalia più rilevante riguardante le temperature. Solitamente, questo periodo è uno dei più freddi dell'anno, ma ci aspettiamo scarti termici rispetto alla media climatica di ben +10°C, soprattutto nel bacino del Mediterraneo. La quota dello zero termico schizzerà oltre i 3000 metri, segnale evidente di un'importante anomalia climatica.

Quanto durerà questa "stranezza meteorologica"? Secondo gli ultimi aggiornamenti, questa situazione anomala, evidente segnale dei cambiamenti climatici in corso, persistirà per l'intera settimana. Non si prevedono precipitazioni e, soprattutto, vivremo un caldo fuori stagione. La giornata più calda sarà probabilmente giovedì 25 gennaio, con punte massime attorno ai 20°C, soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, ma valori miti saranno registrati anche nel resto del Paese, lontani dall'atmosfera invernale.

I "giorni della Merla"? L'anticiclone potrebbe stravolgere anche quelli? Sembra che l'incidenza di questo potente anticiclone possa protrarsi almeno fino alla fine di gennaio. Il rischio è che i Giorni della Merla, tradizionalmente i più freddi dell'anno, possano presentare condizioni molto diverse da quelle attese. (iLMeteo)