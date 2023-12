Previsioni meteo per le prossime ore: tanta pioggia e neve. Leggi i dettagli

Meteo Italia: piogge e nevicate in arrivo - le previsioni per le prossime ore

Una perturbazione atlantica ha raggiunto il nostro Paese e sta portando condizioni meteorologiche instabili nelle prossime ore. Vediamo nel dettaglio come si svilupperà il quadro meteorologico sull'Italia entro sera, settore per settore.

Nord Italia

Attualmente, il Nord Italia è caratterizzato da cieli coperti con piogre sparse, soprattutto nelle regioni della Lombardia, dell'Emilia occidentale e del Triveneto. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle possibili nevicate a quote collinari che potrebbero verificarsi in Piemonte, nell'alta Lombardia e nelle zone tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nel corso delle ore, ci aspettiamo un cambiamento con la quota neve destinata a salire rapidamente. Verso sera, i rovesci si intensificheranno soprattutto nelle aree dell'est della Lombardia, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, mentre saranno più sporadici in Emilia Romagna e Piemonte. Le precipitazioni nevose sulle Alpi si verificheranno via via sempre a quote più alte.

Centro Italia

Anche nel Centro Italia, il cielo si presenterà nuvoloso già dalle prossime ore, soprattutto lungo la costa del versante tirrenico, con un graduale arrivo delle piogge durante la giornata, specialmente nelle zone interne fino all'Umbria. In serata, sono previsti rovesci, talvolta intensi, nell'entroterra toscano. Eventuali nevicate sull'Appennino centrale saranno relegati alle sole aree del crinale. Lungo le zone adriatiche, si potranno osservare maggiori schiarite con l'eccezione di qualche debole piovasco nel pomeriggio e verso sera sul segmento marchigiano.

Sud Italia

Nel Sud Italia, il tempo risulterà più tranquillo, ad eccezione della Campania dove sono previste piogge e qualche rovescio nel corso della giornata, anche tra il Nord della Basilicata e l'area più settentrionale della Puglia. Sul resto del Sud, il contesto meteorologico sarà asciutto con ampie schiarite, soprattutto nelle zone ioniche della Calabria e della Puglia.

Da tenere d'occhio anche le temperature, che subiranno una moderata diminuzione nei valori massimi al Nord, mentre aumenteranno al Sud e in gran parte del Centro a causa di un deciso rinforzo dei venti miti di Libeccio sul versante tirrenico e del vento di Scirocco al Sud e sul Medio/basso Adriatico.

Venerdì 2 dicembre

Anche nella giornata di Venerdì 2 Dicembre, la perturbazione continuerà a interessare ampiamente il Nord. Si prevedono precipitazioni diffuse e localmente intense, con abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri. Attese piogge anche sulla Toscana settentrionale, mentre sul resto d'Italia il quadro meteorologico continuerà a mantenersi più stabile. Si consiglia di prestare attenzione ai venti da Scirocco e Libeccio che soffieranno molto forti, raggiungendo un'intensità fino a 100 km/h sui crinali appenninici. A causa della presenza di venti miti, è previsto un ulteriore rialzo delle temperature.

Tendenza weekend

Per quanto riguarda il weekend, potrebbe essere ancora caratterizzato da un'elevata instabilità atmosferica, ma ci sarà una svolta: i venti ruoteranno gradualmente dai quadranti settentrionali, causando un progressivo e cospicuo calo delle temperature. Per ulteriori dettagli sul tempo previsto per il weekend, rimanete sintonizzati per i nostri prossimi aggiornamenti.

Queste sono le previsioni meteorologiche per le prossime ore in Italia. Restate informati sulle condizioni meteo in costante evoluzione. (Fonte: iLMeteo)

In aggiornamento