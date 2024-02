Previsioni meteo. Maltempo in avvicinamento: settimana di pioggia e neve in arrivo. I dettagli

Allerta meteo: la spirale del maltempo si avvicina settimana turbolenta: piogge battenti, bufere e nevicate si susseguono senza tregua_

La penisola italiana è pronta ad affrontare una settimana di maltempo che la vedrà imprigionata nella morsa di un ciclone tirrenico. Questo vortice depressionario, che staziona al largo del Mar Tirreno, promette di riversare una serie di precipitazioni abbondanti sul nostro territorio, accompagnate da nevicate importanti sui rilievi montuosi. Un vero e proprio ciclone che terrà gli appassionati di meteorologia con il fiato sospeso.

La situazione si intensificherà tra oggi Martedì 27 e Mercoledì 28 febbraio, all'arrivo di un ciclone proveniente dalla Francia che porterà con sé, oltre alle piogge, anche forti temporali, inizialmente al Centro-Nord.

Il bianco manto nevoso si farà protagonista sulle Alpi e sull'Appennino, dove le vette più alte si vedranno imbiancate. Da Giovedì 29 febbraio, il vortice ciclonico scivolerà più a Sud, posizionandosi vicino le coste meridionali della Sicilia, spingendo il maltempo verso le regioni centrali adriatiche e il Sud. Il Nord e le coste tirreniche, per contro, vivranno un clima più variabile, con alcune schiarite e pause asciutte.

Per tutto il weekend e i giorni a seguire, il clima italiano resterà influenzato da questo ciclone persistente, assicurando un'atmosfera in continuo mutamento e piuttosto instabile. Sul fronte delle temperature, non ci aspettiamo scossoni significativi, a parte le consuete calate legate alle precipitazioni. Curiosamente, si prevede un incremento delle massime al Sud tra Lunedì e Martedì, con picchi vicini ai 20°C.

Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, ha condiviso la sua visione sull'imminente situazione meteo, confermando l'arrivo di piogge copiose e neve abbondante sulle Alpi. Dopo una serie di perturbazioni che hanno interessato la regione alpina il fine settimana scorso, un altro ciclone ancora più potente ha fatto il suo ingresso in Italia, portando con sé l'impronta di un clima capriccioso.

Secondo le previsioni, le piogge saranno una costante almeno fino a Mercoledì 28, con un'attenzione particolare al Centro-Nord. Con il ciclone che si sposterà verso Sud, le regioni meridionali assaporeranno a loro volta la pioggia, mentre al Nord si prepara l'arrivo di una nuova perturbazione.

I primi giorni della settimana vedranno piogge e temporali in diverse regioni, mentre il Sud godrà di condizioni più soleggiate e mite, grazie ai venti caldi di Scirocco. La neve non si farà attendere, cospargendo l'arco alpino e, a partire da Martedì, il limite delle nevicate si alzerà a una media di 1200-1300 metri.

Per quanto riguarda il freddo, invece, sembra che non farà la sua comparsa: i venti di Scirocco e la presenza del sole porteranno le temperature massime al Sud fino a 20-21°C, mentre le precipitazioni manterranno più fresche le regioni del Centro-Nord. Un autentico clima invernale sarà appannaggio esclusivo delle Alpi.

Con un occhio al cielo, l'Italia si prepara quindi a vivere una settimana di clima variabile, tra sole e neve, pioggia e vento: un autentico carosello atmosferico che metterà alla prova la resilienza degli italiani. (iLMeteo)

In aggiornamento