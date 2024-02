Previsioni meteo: super anticiclone e conseguenze per i prossimi giorni. I dettagli

Clima invernale fuori dall'ordinario: anticiclone e ciclone scendono in campo

La prossima settimana inizia con una notizia interessante per gli appassionati del meteo. Un potente anticiclone abbraccerà l'Europa centro-occidentale, portando con sé una serie di effetti e variazioni climatiche. Scopriamo cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Oggi Lunedì 18 Dicembre segnerà l'inizio dell'influenza di questo anticiclone, che sarà influenzato da correnti oceaniche ed africane. Sarà interessante osservare l'andamento delle temperature, perché in questo periodo dell'anno ci aspetteremmo di solito freddo, ma invece ci attendono sorprendenti variazioni. In molte parti d'Europa, tra cui l'Italia, possiamo aspettarci scostamenti dalla media climatica con temperature fino a +10-12°C a 1500 metri di quota (un indicatore importante per valutare le correnti d'aria in arrivo).

In Italia, gli effetti saranno più evidenti nelle aree montuose e nelle regioni centrali. Prevediamo quindi temperature insolitamente alte in quota, mentre nelle pianure, soprattutto nelle zone soggette a nebbia, potremmo vedere valori più bassi. Se il cielo sarà sereno, il clima sarà piacevole.

Questo fenomeno è tipico dei periodi anticiclonici invernali, in cui l'atmosfera sembra bloccata in una bolla anticiclonica. Questa situazione durerà per gran parte della prima parte della settimana.

Tuttavia, verso mercoledì 20 e giovedì 21 Dicembre, ci attendiamo una svolta. Il passaggio di un ciclone porterà condizioni meteorologiche più instabili nel Sud dell'Italia, con il rischio di piogge e temporali a causa dei forti contrasti tra diverse masse d'aria (con un eccesso di calore in gioco). Inoltre, il vento di Maestrale soffierà a oltre 120 km/h attorno alla Sardegna e sul Mar Tirreno.

Nonostante ciò, il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato al Centro-Nord, mentre ci aspettiamo forti nevicate sui confini alpini, anche a quote molto basse. (iLMìeteo)

Rimanete aggiornati sulle ultime previsioni meteorologiche mentre il tempo continua a evolversi.