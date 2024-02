Previsioni meteo. weekend di Fine Gennaio sotto il Regno di Zeus: caldo anomalo e nebbie persistente

L'Anticiclone africano Zeus porta un weekend meteo fuori dall'ordinario con temperature sorprendentemente alte e nebbie dense

Il prossimo weekend di Gennaio sarà influenzato dalla presenza di un forte anticiclone di origine africana, noto come Zeus, che porterà tempo stabile ma anche temperature anomale.

Tuttavia, la situazione meteo varierà da regione a regione. In alcune aree, si prevedono fitte nebbie, nubi basse e un clima più freddo. Quindi, ci aspetta un fine settimana piuttosto insolito, soprattutto per quanto riguarda le temperature.

L'anticiclone africano Zeus, che agisce come il "re dell'Olimpo" dei fenomeni meteorologici, sarà accompagnato da correnti d'aria calda e stabile provenienti direttamente dal Deserto del Sahara. Questa configurazione atmosferica si stabilirà nel corso del weekend, portando temperature ben al di sopra delle medie stagionali a partire da Sabato 27 fino all'intera giornata di Domenica 28, soprattutto nelle Alpi e nelle regioni centro-meridionali.

Va notato, però, che potrebbero verificarsi timide infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti nord-orientali, che potrebbero toccare il Sud e causare una leggera diminuzione delle temperature.

Tuttavia, come spesso accade durante le fasi anticicloniche invernali, dovremo fare i conti con l'altro lato della medaglia dell'alta pressione: nebbie dense, foschie e nubi basse di origine marittima. A causa della calma dei venti e del ristagno dell'aria nei bassi strati dell'atmosfera, soprattutto al mattino e dopo il tramonto, vedremo il ritorno di fitte nebbie sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro. Inoltre, ci saranno spessi strati di nubi basse lungo i litorali tirrenici, in particolare in Liguria, Toscana e Lazio. In queste aree, il clima rimarrà fresco, talvolta anche freddo, soprattutto nella Valle Padana.

In conclusione, per alcuni il prossimo weekend sarà un'occasione per indossare abiti leggeri, quasi come in Primavera, mentre per altri sarà necessario optare per abbigliamento più pesante, più adatto al periodo di fine Gennaio. (iLMeteo)

In aggiornamento