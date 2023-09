Previsioni Meteo. Weekend meteorologico in piena tensione: Poppea porta piogge, temporali e un brusco calo termico! Ecco i dettagli

Previsioni Meteo. Weekend meteorologico in piena tensione: Poppea porta piogge, temporali e un brusco calo termico!"

Meteo: Ciclone Poppea in arrivo: weekend di rovescio meteorologico con piogge, temporali e cambio drastico delle temperature!

Quello che sta per arrivare sarà il weekend della svolta.

Dopo l'egemonia dell'anticiclone africano NERONE, durata quasi due settimane, settimane sull'Italia, cambierà tutto a iniziare proprio dal Fine Settimana del 26-27 Agosto, a causa del sopraggiungere del CICLONE POPPEA, un vortice proveniente dal Nord Europa e foriero verosimilmente di piogge, temporali, grandine (anche grossa), nonché di venti intensi e mareggiate.

Attenzione: sulle Alpi potrebbe addirittura arrivare la neve fino a quote basse per il periodo, intorno ai 1900 metri sul Trentino Alto Adige e fino a 2100-2300 metri sui rilievi centro-occidentali.



Per capire meglio lo scontro che si materializzerà tra Nerone e Poppea ridisegniamo lo scenario e cerchiamo di individuare le 2 figure meteorologiche principali: Nerone è l’anticiclone che ormai da settimane si estende dal Marocco verso l’Italia centro- settentrionale, coprendo con la sua cappa asfissiante anche Spagna e Francia meridionale. Poppea (fu la seconda moglie dell'imperatore romano Nerone) è il nome che simpaticamente abbiamo dato al ciclone atlantico pronto a tuffarsi verso il Mediterraneo centrale, proveniente dalle Isole Britanniche.



I primi segnali di un cambiamento saranno già visibili a partire dalla giornata di Sabato 26 Agosto, con i primi temporali al Nord, specie su settori alpini e prealpini, in locale estensione verso le pianure, specie a nord del fiume Po. Farà ancora caldo e si tratterà dunque di una fase di maltempo pre-frontale e dunque localizzata solo su alcune regioni settentrionali.



La vera SVOLTA, con un autentico ribaltone, è attesa tra la giornata di Domenica 27 e quella di Lunedì 28 Agosto, con l'entrata brusca del ciclone Poppea al Nord: esso darà vita a forti piogge e a temporali violenti, accompagnati in qualche caso da grandine grossa (occhio specialmente alla Valle Padana). Lungo le coste, invece, saranno protagonisti i nubifragi improvvisi, i venti forti e le mareggiate, che interesseranno inizialmente Liguria e alta Toscana, per poi estendersi da Lunedì 28 anche al resto del Centro. La mappa qui sotto mostra le precipitazioni previste per Domenica 27 Agosto: con il colore giallo sono evidenziate le zone dove sono attesi fino a 40-70 mm di pioggia (equivalenti a 40-70 litri per metro quadrato), mentre in verde quelle dove gli accumuli saranno nell'ordine dei 15-40 mm. Nelle zone colorate in azzurro-blu, infine, le precipitazioni risulteranno più deboli.

Dal punto di vista delle temperature ci attende un autentico TRACOLLO con i valori massimi che potranno scendere anche di 15-17°C nelle grandi città del Centro-Nord, ma non si escludono abbassamenti ancora più significativi, nell'ordine di quasi 20°C (specie nei valori massimi).

Si passerà dunque, quasi all'improvviso, da un forte sopra media (di quasi 12-14°C) a un sottomedia di almeno 4-5°C. Uno shock!



L'anticiclone africano NERONE subirà dunque un duro colpo e si ritirerà verso le regioni meridionali che, almeno per tutto il fine settimana, potrebbero rimanere protette, con conseguente tempo stabile, soleggiato e clima caldo, su valori prettamente estivi. (iLMEteo)

In aggiornamento