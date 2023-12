Putin al G20, 'occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina'

MOSCA, 22 NOV. - La guerra in Ucraina è una "tragedia" e occorre pensare a come "mettervi fine". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del G20, secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Se la guerra in Ucraina è "uno shock", lo è anche "lo sterminio della popolazione civile in Palestina".