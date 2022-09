Rapina in ufficio postale nel catanzarese, bottino oltre 20 mila euro. Ritrovata auto

Rapina in ufficio postale Curinga, bottino oltre 20 mila euro. Ritrovata auto malviventi, indagini dei carabinieri

CURINGA, 25 GIU - E' di oltre ventimila euro il bottino di una rapina compiuta all'ufficio postale di Acconia di Curinga. Te persone con il volto coperto e armati di mazze di ferro hanno fatto irruzione nei locali e dopo avere minacciato i dipendenti, hanno danneggiato le paratie dell'ufficio ricezione pubblico appropriandosi dei soldi presenti in cassa.



Indagini sono state avviate dai carabinieri che, a distanza di qualche ora, hanno trovato l'auto utilizzata dai malviventi nelle campagne del paese. I carabinieri hanno rinvenuto l'autovettura utilizzata dai malviventi nella campagna curinghese. Sulla vettura sono stati effettuati i rilievi del caso. Indagini sono in corso per individuare gli autori della rapina.

In aggiornamento