Regione: Domenico Tallini, sereno su querela Tansi. "Miei comportamenti sempre corretti e rispettosi delle persone"

CATANZARO, 22 GIU - "Apprendo di una querela per diffamazione che sarebbe stata presentata nei miei confronti dai legali del dott. Carlo Tansi, ex capo della Protezione Civile regionale.



Non conosco i termini della querela, né in cosa consisterebbe la diffamazione, ma sono sereno e posso tranquillamente sostenere che i miei comportamenti sono sempre stati corretti e rispettosi delle persone." Lo afferma, in una nota, il Presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini. "Le informazioni che mi sono state chieste da un conduttore televisivo - aggiunge Tallini - circolano da mesi negli ambienti politici regionali e certamente non posso rispondere dell'uso che ne viene fatto.



La magistratura potrà finalmente accertare, al netto delle manipolazioni mediatiche, i vari aspetti di questa vicenda, in maniera che non restino dubbi o ombre sulla mia condotta e saprà anche fare chiarezza definitivamente su aspetti inquietanti ed eventuali 'comportamenti' di persone che ritengono di essere 'uomini modello delle istituzioni'". "Credo che sia interesse di queste stesse persone - conclude il Presidente del Consiglio regionale - arrivare ad una definizione della questione, che certamente non è stata sollevata da me."