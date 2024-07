Catanzaro riconfermata città Bandiera Blu anche per il 2024 / la vicesindaca Giusy Iemma a Roma per la cerimonia ufficiale della Fee

Catanzaro riconfermata città Bandiera Blu anche per il 2024 / la vicesindaca Giusy Iemma a Roma per la cerimonia ufficiale della Fee: “traguardo per nulla scontato, iniezione di fiducia per investire ancora di piu’ sulla risorsa mare”

Catanzaro è Città Bandiera Blu anche per il 2024. La riconferma è arrivata nel corso della cerimonia ufficiale, tenutasi al CNR di Roma, per la consegna del prestigioso riconoscimento che la Fee (Foundation for Environmental Education) attribuisce annualmente per la qualità del mare e delle spiagge italiane.

A rappresentare il Capoluogo calabrese è stata la vicesindaca, con delega alle politiche del mare, Giusy Iemma che ha così espresso l’entusiasmo, a nome di tutta l’amministrazione comunale, per l’importante bis della bandiera blu già ottenuta lo scorso anno: “Non era per niente semplice per Catanzaro tornare a conquistare l’ecolabel più famoso dopo tantissimo tempo, e non era per nulla scontato riuscire a conservarlo.

Questo traguardo, fortemente ricercato e voluto, è il frutto di una volontà politica condivisa con il sindaco Nicola Fiorita e dimostra che la prima prova è stata superata positivamente. Il nostro litorale merita di figurare insieme ai tanti altri luoghi d’eccellenza a livello nazionale, potendo quindi beneficiare di un grande traino per la promozione turistica ed ambientale del territorio. Sappiamo benissimo che Bandiera Blu costituisce, ogni anno, un nuovo punto di partenza per poter alzare l’asticella della programmazione su quella che è la risorsa più preziosa e più strategica. Ed è per questo motivo che raccogliamo nuovamente la sfida con l’obiettivo di migliorarci sempre di più e l’auspicio di vedere, al nostro fianco, tutti gli operatori legato al comparto del mare uniti per rafforzare l’offerta di servizi, condividendo la stessa mission”.

La vicesindaco sottolinea, inoltre, che “ostacoli e incidenti di percorso ci sono e ci saranno ancora, come ad ogni latitudine, ma l’iniezione di fiducia ricevuta ci motiva ad andare avanti a testa alta, anche a dispetto di chi mira contro, nell’interesse comune di una città che non può permettersi di arretrare. In questa partita sarà fondamentale investire sulle nuove generazioni: lo abbiamo fatto fin dal primo momento, creando una fitta rete tra studenti e docenti del territorio nel progetto EcoSchools. Educare al rispetto della natura e alla sostenibilità ambientale è la chiave di volta per una Catanzaro che vuole crescere, nella consapevolezza che ogni piccolo gesto quotidiano può fare la differenza”.