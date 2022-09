Regione: Torromino, incontrato Santelli per parlare di Crotone

CROTONE, 18 MAG - "Si è concluso da ieri sera l'incontro istituzionale con la Presidente della regione Calabria, nonché l'amica, Jole Santelli. A pochi giorni dall'insediamento in Parlamento ho voluto tenere il mio primo incontro istituzionale proprio con la Presidente della regione per discutere dei tanti problemi che affliggono la nostra Provincia e la rilegano agli ultimi posti nelle classifiche nazionali relativamente alla qualità della vita e, fare sì che Crotone abbia la giusta attenzione nell'agenda regionale".



Lo afferma il deputato Sergio Torromino. "Una discussione proficua - prosegue - nella quale la Presidente ha dimostrato grande attenzione su ogni tema affrontato e massima attenzione verso il territorio crotonese. Tra i tanti argomenti si è discusso in modo particolare di Zes, Master Plan, porto e dei fondi per Antica Kroton. Relativamente a quest'ultimo punto la Presidente ha affermato con determinazione che i fondi sono e resteranno a Crotone, smentendo, così, qualsiasi altra ipotesi contraria. È stato questo il primo di una serie di incontri che con la Presidente abbiamo messo in agenda: è necessario lavorare in sinergia e tenere una tabella di marcia alquanto sostenuta; i problemi sono tanti e le soluzioni non devono tardare ad arrivare.



La settimana prossima mi occuperò della questione aeroporto, altro modo importante per la nostra Provincia. Viviamo un momento storico difficilissimo, in cui il tempo è tiranno: non possiamo lasciarci andare a dietrologie e disfattismi, occorre essere uniti e lavorare affinché in Regione e in Parlamento si possano trovare e creare le condizioni per cercare di risolvere gli atavici problemi che la nostra Provincia vive".



"Da parte mia - conclude - vi sarà il massimo impegno sia da deputato che da cittadino crotonese, ad essere attivo e propositivo. Dal canto suo la Presidente Santelli, così come ha più volte sostenuto, ha tutte le intenzioni a prestare la massima attenzione ai problemi che via via le sottoporremo: la sinergia creata sicuramente apre la strada all'ottenimento di buoni risultati per Crotone e provincia".