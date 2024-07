Antonella Clerici, intervento risolutivo per cisti ovariche

La conduttrice si sottopone a un'operazione mininvasiva. I ginecologi: "Probabile patologia benigna". Il caso di Kate Middleton e l'appello alla prevenzione.

L'opinione medica sull'operazione di Antonella Clerici: "Molto probabilmente si tratta di una patologia benigna". L'importanza della prevenzione ed il caso Kate.

L'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta Antonella Clerici, di cui ha dato lei stessa notizia sui social, è stato descritto come "semplice e mininvasivo" dal presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Vito Trojano. La procedura è stata effettuata per via laparoscopica, con piccolissime incisioni, ed è durata relativamente poco, senza complicazioni estetiche o funzionali per la conduttrice in menopausa.

La foto che aveva sconvolto i fan

Il giorno precedente, Antonella Clerici aveva postato su Instagram una foto distesa sul letto d'ospedale con la scritta "Tutto bene, fate prevenzione", spiegando di aver subito un'operazione d'urgenza alle ovaie dopo un controllo di routine. La conduttrice ha voluto essere sincera con i suoi seguaci, raccontando la sua esperienza e sottolineando l'importanza della prevenzione.

Quando una cisti presenta anomalie

"L'asportazione delle ovaie in presenza di una cisti con anomalie è l'indicazione giusta," ha spiegato il professor Vito Trojano. Le cisti ovariche sono un problema comune, anche in post menopausa, e possono essere di varia natura: benigne, oncologiche, o borderline. La diagnosi definitiva viene confermata solo tramite esame istologico.

L'importanza della prevenzione: il caso Kate

L'appello di Antonella Clerici alla prevenzione si unisce a quello della principessa Kate Middleton, che lo scorso marzo aveva rivelato di essere affetta da un tumore e di aver iniziato le terapie. Il coraggioso messaggio della principessa ha generato un aumento dei controlli contro il cancro, sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione del cancro femminile.

Clerici, l'opinione dei ginecologi: "In presenza di anomalie, si asportano"

Secondo i ginecologi, "Se una cisti presenta delle variazioni anomale, si rimuove." Nel caso di una paziente in menopausa, si asportano entrambe le ovaie per prevenire future problematiche. È probabile che si tratti di una patologia benigna che, essendo in evoluzione, è stata correttamente asportata chirurgicamente.

L'ipotesi del professore: "Molto probabilmente si tratta di una patologia benigna"

L'urgenza riferita dalla conduttrice potrebbe essere legata a un'infiammazione o a variazioni interne alla cisti di tipo proliferativo. Trojano ha concluso facendo gli auguri di rapida ripresa ad Antonella Clerici.

Il post integrale di Antonella Clerici

Come sempre, voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione. Giovedì scorso sono arrivata a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di @gigidalessioreal. Il mio ginecologo mi ha ricordato che dovevo controllare una cisti ovarica. Da lì è partito uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene. Ringrazio nell'ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tafuri e la mitica @adrianabonifacino che è stata sempre al mio fianco.