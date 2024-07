Circa 2.500.000 € per Santa Caterina dello Ionio, i dettagli

Circa 2.500.000 € per Santa Caterina dello Ionio ottenuti in un anno di amministrazione: approvato il rendiconto d’esercizio 2023

SANTA CATERINA DELLO IONIO - La sala consiliare di Santa Caterina dello Ionio, gremita di cittadini, dirigenti politici, professionisti e amici, ha ospitato venerdì scorso le celebrazioni del primo anno di mandato elettorale dell'amministrazione comunale, coincidenti con l'approvazione del Rendiconto d'esercizio 2023.

La seduta, apertasi ufficialmente con l'inno nazionale e la proiezione di un filmato riepilogativo delle opere realizzate, è stata coordinata da Maria Criniti, Presidente del Consiglio Comunale. La Presidente ha introdotto gli interventi dei componenti della squadra di Governo, evidenziando i numerosi risultati raggiunti dall'amministrazione.

Il capogruppo Raffaele Dolce ha espresso grande soddisfazione per le risorse ottenute e ha ribadito l'impegno per continuare a costruire una società sempre più unita, lavorare alla costituzione di un'oasi naturalistica e valorizzare il paesaggio attraverso azioni mirate alla salvaguardia ambientale.

Il consigliere Franco Schipani ha parlato dei molti progetti che coinvolgeranno Santa Caterina anche a livello internazionale. Il suo prossimo viaggio negli Stati Uniti rappresenterà un'opportunità per far conoscere oltreoceano il piccolo paese ionico, che conta una miriade di cittadini sparsi nel mondo.

L'assessore Carnovale ha posto l'accento sui numeri virtuosi del Rendiconto, sottolineando l'importanza di un impegno costante. Ha ringraziato il sindaco per la sua dedizione, definendolo un politico appassionato.

La consigliera Imma Ussia, orgogliosa di far parte della squadra, ha raccontato del recente viaggio in Australia insieme al sindaco, durante il quale hanno incontrato molti compaesani residenti che hanno potuto riscoprire il calore della loro terra d'origine. Anche il consigliere Rodà ha portato il suo saluto, ringraziando i colleghi per il lavoro svolto.

Prima dell'intervento conclusivo del sindaco, su sua proposta accolta dal Presidente del Consiglio e dall'intera compagine consiliare, la seduta ha coinvolto i presenti, arricchendo l'evento con stimolanti discussioni e dibattiti. Sono intervenuti Angela Maida, presidente dell'associazione Italia Nostra - sezione Paolo Orsi Soverato Guardavalle, che ha rilanciato il progetto dell'istituzione dell'ecomuseo; Sofia De Matteis, presidente della Pro Loco di Santa Caterina dello Ionio, che ha presentato i prossimi eventi sostenuti dal Comune; e Maria Antonietta De Francesco, segretaria del locale circolo PD, che ha ringraziato il sindaco e l'amministrazione per il loro grande lavoro, sottolineando l'impegno sinergico con il Partito e altre forze politiche.

Il sindaco ha concluso la serata ringraziando tutti i presenti e riassumendo l'attività amministrativa, ricordando le numerose opere pubbliche, gli eventi sociali e i 13.000.000€ di investimenti che rappresentano un volano di sviluppo per il paese. Ha sottolineato il metodo amministrativo, caratterizzato da sobrietà e determinazione, che ha permesso di raggiungere importanti obiettivi. Ha ringraziato anche i dipendenti e gli uffici comunali, essenziali per affrontare la complessa burocrazia.

"È già difficile ottenere un finanziamento, ma realizzare le opere è ancora più complesso," ha dichiarato Ciccio Severino. "È importante che gli enti collaborino per raggiungere risultati per la collettività. Non servono le polemiche, serve cooperare." Ha poi ringraziato i dirigenti politici presenti, parlando delle sfide amministrative legate al consumo spropositato delle risorse idriche e alla delicata situazione economico-finanziaria, condizionata da debiti storici con la Regione Calabria e Enel, oltre a vertenze del passato.

Ha invitato a non dare peso alle critiche strumentali, paragonando la situazione a un'aquila che, attaccata da un corvo, prende il volo fino a far cadere il corvo per mancanza di ossigeno. "Analogamente, chi ci critica cadrà da solo."

Approvate anche le partecipate nel secondo punto all'ordine del giorno, la seduta si è conclusa con un brindisi augurale.