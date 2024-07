Calcio. Euro 2024 al via: la Germania padrona di casa affronta la Scozia

La lunga attesa è finalmente finita. Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio, prende il via questa sera alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera con il match tra la Germania padrona di casa e la Scozia. Questa 17ª edizione, ospitata esclusivamente dalla Germania, segna un ritorno alla normalità dopo il torneo del 2020, posticipato al 2021 a causa della pandemia da COVID-19 e giocato in più paesi. L'Italia entra come campione in carica, mentre Germania e Spagna sono le nazioni più vincenti nella storia del torneo, con tre titoli ciascuna.

Nonostante sia il paese ospitante, la Germania non è considerata tra le favorite questa volta, principalmente a causa delle loro deludenti prestazioni nell'ultimo Mondiale, dove sono stati eliminati nella fase a gironi, e la loro uscita precoce nell'Europeo del 2021 contro l'Inghilterra. L'allenatore Julian Nagelsmann ha richiamato il veterano Toni Kroos, che si ritirerà dopo il torneo, e sta puntando su un mix di esperienza e giovani talenti promettenti. Tra i giocatori chiave figurano Kroos, Ilkay Gundogan, Manuel Neuer, Thomas Müller, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck e Florian Wirtz.

La Scozia, alla sua quarta partecipazione dopo il 1992, 1996 e 2020, spera di fare meglio nonostante non abbia mai superato la fase a gironi. Mancherà il bolognese Lewis Ferguson per infortunio, ma i giocatori chiave includono il terzino sinistro del Liverpool Andrew Robertson, il centrocampista del Manchester United Scott McTominay, il regista del Brighton Billy Gilmour e il difensore centrale della Real Sociedad Kieran Tierney.

Calendario del girone B dell'Italia

- Italia vs Albania a Dortmund (1ª giornata), 15 giugno ore 21

- Spagna vs Italia a Gelsenkirchen (2ª giornata), 20 giugno ore 21

- Croazia vs Italia a Lipsia (3ª giornata), 24 giugno ore 21

Highlights storici

Dalla prima edizione del 1960 ad oggi, sono 10 le nazionali che hanno vinto il trofeo 'Coppa Henri Delaunay', intitolato al primo segretario generale dell'UEFA e promotore della prima edizione della manifestazione. La Germania e la Spagna guidano con tre vittorie ciascuna: Germania nel 1972, 1980 (come Germania Ovest) e 1996 (riunificata), e Spagna nel 1964, 2008 e 2012. Italia e Francia hanno due titoli ciascuna, mentre l'Unione Sovietica, la Cecoslovacchia, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Grecia e il Portogallo ne hanno uno a testa.

Probabili formazioni

Germania (4-2-3-1)

- Portiere: Neuer

- Difensori: Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum

- Centrocampisti: Andrich, Kroos, Gundogan

- Attaccanti: Musiala, Wirtz

- Attaccante: Havertz

- Ct: Nagelsmann

Scozia (3-4-2-1)

- Portiere: Gunn

- Difensori: Porteous, Hendry, Tierney

- Centrocampisti: Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson

- Attaccanti: McGinn, McTominay

- Attaccante: Adams

- Ct: Clarke

Panoramica di Euro 2024

Euro 2024, ufficialmente il 17º Campionato Europeo UEFA, si terrà dal 14 giugno al 14 luglio 2024. A differenza dell'edizione precedente, che si è svolta in più paesi, questo torneo torna a un solo paese ospitante, la Germania. Questa è la terza volta che la Germania ospita il torneo, dopo l'edizione del 1988 (come Germania Ovest) e quella del 2020, dove quattro partite sono state giocate a Monaco di Baviera. Sarà quindi il primo Europeo disputato interamente sul suolo tedesco unificato.