Guerra. Attacco missilistico russo colpisce l'Ucraina occidentale: allerta aerea e incendi a Kiev

Raid notturni con missili balistici e droni Shahed provocano un incendio in un impianto industriale vicino alla capitale ucraina, mentre le squadre di soccorso lavorano sul posto. Nessuna vittima segnalata finora.

La scorsa notte, le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico contro l'Ucraina, prendendo di mira principalmente le regioni occidentali del paese. Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, l'aeronautica militare ucraina ha emesso un'allerta aerea nelle regioni di Ternopil, Khmelnytskyi, Lviv e nella regione della capitale Kiev, a causa della minaccia costituita da missili balistici e da crociera russi, bombardieri Tu-95MS e droni Shahed.

Uno degli attacchi ha provocato un incendio in un impianto industriale nell'oblast di Kiev. Le squadre di soccorso sono attualmente sul posto per valutare l'entità dei danni, e non ci sono state segnalazioni di vittime.