Incendio a Lamezia Terme: fiamme vicino al campo rom

Sterpaglie e rifiuti in fiamme nella zona di Scordovillo. Disagi per la città, intervento delle autorità.

LAMEZIA TERME, 14 GIU.- Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi a Lamezia Terme, in una zona adiacente al campo rom di contrada Scordovillo, nelle vicinanze dell'ospedale cittadino. Le fiamme hanno coinvolto sterpaglie e rifiuti vari, sprigionando un denso fumo nero che ha causato notevoli disagi alla popolazione locale.

Il vento ha contribuito alla rapida diffusione del rogo, che ha generato una colonna di fumo nero visibile anche da notevole distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti e i passanti. Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia di Stato, i carabinieri e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Secondo quanto si è appreso, non si esclude che l'incendio possa essere stato provocato dalla combustione di rifiuti di vario genere presenti nella zona. Al momento, le autorità stanno indagando per stabilire le cause esatte del rogo e per prevenire eventuali ulteriori incendi.

La situazione ha creato disagi non solo per l'alta colonna di fumo, ma anche per la preoccupazione riguardo alla possibile tossicità dei materiali bruciati. Le autorità locali invitano i cittadini a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dai servizi di emergenza.

L'incendio ha riacceso il dibattito sulla gestione dei rifiuti e delle aree limitrofe ai campi rom, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla salute pubblica. Gli abitanti della zona hanno espresso preoccupazione e richiesta di interventi strutturali per prevenire simili incidenti in futuro.

L'intervento delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco continua senza sosta, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'area e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.