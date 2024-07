Europei Atletica: Pioggia di Metalli, una serata di successi per l'Italia

ROMA, 8 GIUG. - La seconda giornata degli Europei di atletica a Roma si chiude con un trionfo per l'Italia, che conquista ben dieci medaglie totali grazie a una serie di prestazioni eccezionali. La velocità è stata protagonista, regalando agli azzurri ben tre ori in una sola notte, un risultato storico per l'atletica italiana.

Il campione olimpico di Tokyo, Marcell Jacobs, ha confermato la sua supremazia nei 100 metri, vincendo l'oro con un tempo di 10.02. Nonostante non sia sceso sotto i dieci secondi, Jacobs ha dimostrato una costante crescita nelle sue prestazioni recenti. Dopo il 10.11 di Jacksonville, il 10.07 dello Sprint Festival di Roma e il 10.03 di Oslo, Jacobs ha mostrato di essere in ottima forma in vista della finale dei 100 metri di Parigi. "Ho avuto un po' di affaticamento al polpaccio, ma l'importante è uscire da qui da campione europeo," ha dichiarato Jacobs, visibilmente soddisfatto nonostante una leggera zoppia alla fine della corsa.

Accanto a Jacobs, Ali ha conquistato l'argento con un tempo di 10.05, completando una doppietta storica per l'Italia nei 100 metri. Prima di loro, a fare esultare il pubblico dell'Olimpico è stato **Lorenzo Simonelli** che, nei 110 ostacoli, ha vinto l'oro con un tempo di 13.05, stabilendo un nuovo primato italiano assoluto. Simonelli si posiziona ora al secondo posto delle graduatorie mondiali 2024, dietro solo all'americano Grant Holloway. "Voglio rivedere la finale, ma penso di aver fatto una gara bellissima, 13.05 non me lo aspettavo proprio," ha commentato Simonelli.

Nel getto del peso, Leonardo Fabbri ha conquistato l'oro, consolidando ulteriormente il bottino di medaglie per l'Italia. **Mattia Furlani** ha aggiunto un argento nel salto in lungo, mentre **Francesco Fortunato** ha portato a casa un bronzo nella 20 km di marcia.

Un Record storico

Questa notte ha segnato un record storico per l'atletica italiana: sei medaglie in una sola serata, di cui tre ori in soli 42 minuti. Un risultato mai visto prima che mette in luce il grande momento di forma degli atleti azzurri e la loro preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Con dieci medaglie totali dopo due giorni di competizioni, l'Italia si posiziona in alto nel medagliere, dimostrando di essere una delle nazioni protagoniste di questi Europei. La determinazione e il talento degli atleti italiani lasciano ben sperare per il futuro, con Parigi 2024 ormai alle porte.

Gli Europei di atletica a Roma stanno regalando emozioni forti e grandi soddisfazioni all'Italia, con prestazioni che rimarranno nella storia dello sport azzurro. L'entusiasmo e la dedizione dei nostri atleti sono il simbolo di un movimento in costante crescita e pronto a nuove sfide internazionali.