“Beer Fest” Catanzaro e coppa Autostoriche, ordinanza traffico e sosta nel centro storico

CATANZARO - In coincidenza della manifestazione “Beer Fest” prevista in Piazza Prefettura da stasera fino a domenica 16 giugno, il Comando di Polizia locale ha disposto il divieto di sosta, con zona rimozione, in Piazza Basilica Immacolata, compresa l'area adiacente l'Ufficio Postale, con l'interdizione al transito veicolare per Via Spasari. I soli residenti nella zona interessata percorreranno Via Spasari-Piazza Basilica Immacolata, lato Palazzo della Provincia, e viceversa.

In occasione della XXXII Coppa Città di Catanzaro Autostoriche, domani sabato 15 giugno verranno adottati i seguenti provvedimenti: dalle ore 07.00 a fine manifestazione, divieto di sosta con zona rimozione in Piazza Basilica Immacolata e Corso Mazzini, nel tratto compreso tra l'intersezione di Via Spasari e l'intersezione con Via Jannoni compresa Piazza Grimaldi; dalle ore 09.30 a fine manifestazione, divieto di transito su corso Mazzini, nel tratto compreso tra Via De Grazia e l'intersezione di Via Jannoni. Il traffico veicolare proveniente da Corso Mazzini sarà deviato da Via de Grazia.