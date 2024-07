Baccalà On Tour: a Leporano c’è Serena Brancale

Venerdì 14 giugno a Leporano sarà ospite della rassegna “Canneto Sound Fusion”.

È indubbiamente tra gli artisti del momento. Serena Brancale, fresca del successo del tour 2023 e del nuovo singolo “Baccalà” - che è tra i brani più virali in Europa - con il suo show proporrà i brani più rappresentativi della sua carriera e l’album “Je so accussì”. Tutto pronto per la tappa di venerdì 14 giugno al Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, con “Baccalà on Tour” nell’ambito della rassegna “Canneto Sound Fusion” con la partnership di ITS Academy Mobilità.

Polistrumentista, performer e compositrice del sud Italia, dopo aver calcato le rassegne e i jazz club più rinomati al mondo, oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/jazz italiana all’estero. Il pubblico televisivo l’ha conosciuta durante la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015, dove ha presentato una raffinatissima versione del suo brano “Galleggiare”, una ballad jazz contenuta nell’omonimo album uscito per Warner Music Italy. A gennaio di quest’anno ha concluso il tour del suo ultimo album con oltre 50 date, registrando 4 sold-out al Blue Note di Milano e all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. E adesso per lei un’estate da protagonista. Tante le personalità affascinate dalla sua voce e dal suo talento artistico, da Fiorello ai grandi del jazz italiano e della musica mondiale come Quincy Jones. Dotata di una voce scura e fortemente riconoscibile, nel 2018 è entrata nel roster di Isola degli Artisti e ha dato vita ad un nuovo progetto di stampo nu-soul attirando l’attenzione dei più importanti producer internazionali e collaborando come autrice per numerosi big della canzone italiana.

«Il palco diventa un club di New York, una festa patronale in Puglia ma anche un volo verso Miami dove la salsa si matcha con l’house»: queste le parole per presentare il suo tour. Nella line up: Serena Brancale (voice, loop, piano, drum pad), Marco Bottoni (guitars, bass, piano), Nausica e Corinne voce, Dropkick (finger drumming). Il concerto inizierà alle ore 23. Poi la festa continua con i djs Alex Pisconti e Giorgio Vinciguerra. Informazioni e prenotazioni: 099.5332037.

«Vogliamo vivere questi mesi estivi - anticipano gli organizzatori - all’insegna della buona musica, in grado di attrarre un pubblico variegato tra concerti, vocalist e djs. Contestualmente, saremo aperti con lo stabilimento e i ristoranti. Pronti ad accogliere residenti e turisti».

«Ovunque ci siano giovani energie, spazi di aggregazione per i ragazzi, proposte di spessore per il territorio ITS Academy Mobilità – dice il presidente, Silvio Busico - non vuole far mancare la sua presenza. È fondamentale per lo sviluppo del territorio e per il futuro delle nuove generazioni spiegare ai neodiplomati che è attraverso il Sistema ITS che le aziende formano i tecnici specializzati da inserire in organico. E per farlo non possiamo chiuderci nelle nostre aule ma abbiamo la responsabilità di aprirci ai luoghi simbolo frequentati dai nostri futuri corsisti».