Comune Stalettì: Il Sindaco Gentile porta trasparenza e soluzioni per le Pompe di Sollevamento

Dettagli della conferenza Stampa

In una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo comunale, il Sindaco Mario Gentile ha affrontato una serie di questioni urgenti relative alla gestione del sistema fognario del comune, con particolare attenzione alle stazioni di sollevamento del centro paese e delle zone costiere, recentemente oggetto di sequestro.

La Situazione Precedente

Il Sindaco Gentile ha esordito descrivendo lo stato di degrado in cui versavano le stazioni di sollevamento prima del suo insediamento. "Guardando i video precedenti al mio mandato, è evidente come le stazioni, sia in centro che al mare, fossero prive di manutenzione ordinaria," ha dichiarato Gentile. Ha sottolineato come l'assenza di interventi di manutenzione regolare abbia portato alla necessità di ingenti fondi per la loro sistemazione.

Interventi Immediati

Sin dal suo insediamento, l'amministrazione Gentile ha avviato interventi mirati per ripristinare l'efficienza del sistema fognario. Uno dei primi passi è stato richiedere un finanziamento di 60.000 euro per la sistemazione del depuratore e delle stazioni Lamia e Blu 70. "Appena insediati, siamo stati sollecitati dalla regione a intervenire immediatamente a causa di chiazze visibili in mare," ha spiegato Gentile, evidenziando il supporto ricevuto dal Dipartimento di Tutela Ambiente e Territorio della Regione Calabria.

Ricognizione e Richieste di Finanziamento

Una ricognizione generale sullo stato di salute del sistema fognario è stata avviata, evidenziando criticità in diverse stazioni. Il 27 giugno 2023, l'ingegnere Silvia Costa ha effettuato sopralluoghi, documentando la mancanza e il malfunzionamento delle pompe. A seguito di questi sopralluoghi, è stata presentata una richiesta di finanziamento alla Regione Calabria per oltre 203.000 euro, incrementata a 279.000 euro in una relazione successiva dell'ingegnere Katia Trebian nel marzo 2024.

Finanziamenti e Progressi

Il Comune di Stalettì ha ricevuto un finanziamento regionale di 60.000 euro, uno dei più alti tra quelli concessi, grazie alla buona gestione dimostrata. Questi fondi sono stati già appaltati e una ditta specializzata dovrà completare i lavori entro il 10 luglio 2024. Gentile ha ribadito l'efficienza e l'attenzione dell'amministrazione nel rispondere prontamente alle criticità emerse.

Trasparenza e Denunce

Durante la conferenza stampa, Gentile ha ammesso che probabilmente avrebbe dovuto denunciare immediatamente la situazione alla Procura della Repubblica per la totale inerzia della passata amministrazione nella gestione delle stazioni di sollevamento. Tuttavia, ha assicurato che l'amministrazione sta collaborando attivamente con le autorità giudiziarie per dimostrare il proprio impegno e buona volontà.

Gestione Futura

Gentile ha annunciato l'intenzione di affidare la gestione e manutenzione dell'intero impianto di depurazione a una ditta specializzata per evitare il ripetersi dei problemi attuali. "La gestione non può essere fatta dal comune. Non abbiamo operai specializzati per gestire l'impianto," ha sottolineato, evidenziando la necessità di una manutenzione periodica e puntuale per garantire la longevità delle apparecchiature elettromeccaniche.

Prospettive e Sfide

Infine, il Sindaco ha discusso delle sfide tecniche, come la gestione di una rete fognaria mista che nei periodi di pioggia porta sabbia e detriti nelle pompe, aumentando il rischio di guasti. Ha inoltre menzionato una possibile multa che il comune potrebbe dover affrontare, dichiarando che l'amministrazione sta già preparando una memoria difensiva da presentare alle autorità competenti.

Gentile ha concluso la conferenza riaffermando l'impegno dell'amministrazione nel risolvere i problemi del sistema fognario e nel preservare l'ambiente del comune di Stalettì. "Un territorio inquinato non fa bene a nessuno, né a noi che ci viviamo né ai turisti che vengono a godere delle nostre bellezze naturalistiche," ha dichiarato, promettendo una gestione più efficiente e sostenibile per il futuro.

Questa conferenza stampa ha rappresentato un momento cruciale per l'amministrazione Gentile, dimostrando trasparenza, impegno e una chiara visione per risolvere le criticità ereditate e garantire un futuro migliore per il comune di Stalettì.