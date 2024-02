Rispetta Chi Ti Cura! Stop alla violenza sugli operatori sanitari a Catanzaro

Un'iniziativa promossa dalla vicesindaco Giusy Iemma per il rispetto e la sicurezza degli operatori della sanità

L'Amministrazione Comunale di Catanzaro ricorda che lunedì 29 Gennaio 2024 alle ore 17:00, presso la Sala dei Concerti di Palazzo De Nobili, si terrà l'evento "Rispetta Chi Ti Cura! Stop alla violenza", un momento di sensibilizzazione contro la violenza sugli operatori sanitari che si sta rendendo protagonista in questi ultimi mesi in Italia e in Calabria. Un confronto a più voci cui prenderanno parte il sindaco Nicola Fiorita, la vice sindaco Giusy Iemma, il presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso, il presidente dell’ordine dei medici Vincenzo Ciconte, il presidente dell'ordine degli avvocati di Catanzaro, Vincenzo Agosto, il rettore dell’UMG Giovanni Cuda, la Commissaria dell'Azienda Ospedaliera Dulbecco, Simona Carbone, il commissario dell'Asp, Antonio Battistini, il direttore del dipartimento emergenza- urgenza dell’AZIENDA Dulbecco presidio Pugliese- Ciaccio Giuseppe Masciari, il consigliere dell'ordine dei medici e segretario FIMMG, Gennaro De Nardo. Saranno presenti l’Opi, le categorie sindacali CGIL, CISL, UIL, FISMU, gli operatori del settore sanità, il Tribunale dei malati, associazioni impegnate nella lotta contro la violenza di genere, rappresentanti delle Forze dell'Ordine, amministratori.

A volere con forza l'iniziativa è stata la vice sindaco con delega ai rapporti con la sanità, Giusy Iemma, che già da settimane sta lanciando appelli su questo tema, data anche la sua esperienza da medico. "La violenza sugli operatori sanitari è un fenomeno che non possiamo accettare e che deve essere arrestato. Con questa iniziativa, vogliamo non solo denunciare gli atti di violenza, ma anche promuovere condizioni di sicurezza all'interno delle nostre strutture sanitarie.

La dignità della cura passa attraverso il rispetto e la sicurezza degli operatori del settore della sanità. L’evento si pone l’obiettivo di individuare soluzioni sostenibili attraverso un confronto operativo tra i soggetti istituzionali interessati”.

L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Comune di Catanzaro. ‎