Ritorno del gran caldo africano: weekend di sole e temperature roventi in Italia. Tutti i dettagli

Ritorno del gran caldo africano: weekend di sole e temperature roventi in Italia. C'è una notizia importante in vista del prossimo Weekend. Tra Sabato 12 e Domenica 13 Agosto si verificherà un cambio di scenario sul fronte meteo con conseguenze su molte delle nostre regioni.

L'ultimo aggiornamento conferma che a partire da Sabato 12 Agosto avverrà una decisa svolta: allargando il nostro sguardo all'intero scacchiere emisferico, possiamo notare come un promontorio del vasto anticiclone africano si allungherà dalle coste del Nord Africa fino a riconquistare il Mediterraneo centro-occidentale, dando il via ad un'altra ondata di caldo. La mappa qui sotto mette ben in evidenza l'arrivo delle masse d'aria roventi direttamente dal deserto del Sahara.

Oltre all'estrema stabilità atmosferica con tanto sole su tutto il territorio ci aspettiamo anche un deciso aumento delle temperature, specie nella giornata di Domenica 13. In particolare, sulle pianure del Nord con punte comprese tra 32 e 34°C, sulle due Isole Maggiori e sulle regioni tirreniche. Su questi ultimi settori si potranno raggiungere picchi di 36°C, specie sulle zone interne di Toscana e Lazio, con il caldo che si farà sentire anche a Roma e Firenze. Sulla Sardegna i termometri saliranno fin verso verso i 40°C.

Da segnalare solamente la possibilità di qualche rovescio temporalesco nel corso del fine settimana, specie durante le ore pomeridiane, sull'arco alpino; si tratterà di fenomeni isolati e solitamente di breve durata, non in grado dunque di compromettere l'intera giornata. (iLMeteo)

In aggiornamento