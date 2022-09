Rogo a cabina elettrica struttura "Casa della Salute" tempestivo intervento dei Vvf

CHIARAVALLE (CZ) 16 LUG - Nella tarda mattinata di oggi, una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale, durante il tragitto di rientro da un intervento di soccorso espletato, transitando su via Sanginiti in prossimità della "Casa della Salute", scorgeva del fumo fuoriuscire da un casotto. Prontamente intervenuta per effettuare un controllo riscontrando che la cabina elettrica ed il gruppo elettrogeno di supporto alla struttura sanitaria erano in fiamme.

Il tempestivo intervento dei vigili è valso a mettere in sicurezza la zona, provvedendo successivamente all'estinzione del rogo.

Sul posto intervenivano i tecnici della struttura nonché la ditta di manutenzione del gruppo elettrogeno che si prodigavano a ripristinare l'impianto. Non si registrano danni a persone ne tanto meno alla struttura sanitaria che non ha subito alcun disagio.