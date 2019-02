Rogo in mansarda dramma ad Aosta, in tre si gettano da finestra, 21enne gravissima

AOSTA 23 FEBBRAIO - Una ragazza di 21 anni in gravissime condizioni, altri due amici feriti e ricoverati in ospedale. E' il bilancio di un incendio scoppiato in una mansarda a Antey-Saint-Andre', in Val d'Aosta. I tre giovani, poco piu' che ventenni, sono turisti liguri, tutti provenienti dalla provincia di Genova, e quando hanno capito che le fiamme impedivano la fuga si sono gettati dalla finestra al terzo piano. Ad avere la peggio e' stata la ragazza, ricoverata in rianimazione all'ospedale Parini, come un amico 24enne, mentre il terzo turista, 22 anni, e' rimasto intossicato dal fumo ed e' stato sottoposto alla camera iperbarica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autobotte. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Seguono aggiornamenti