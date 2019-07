Roma, carabiniere ucciso a coltellate da un malvivente

ROMA, 26 LUGLIO - Tragedia in via Pietro Cossa, nel quartiere Parioli, a Roma. Intorno alle tre del mattino, il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, è stato accoltellato da un malvivente ed è morto poco dopo all’ospedale Santo Spirito, dove era stato trasportato d’urgenza. In tarda mattinata, due persone sono state portate in caserma, ma al momento non sono in stato di fermo. Avevano una stanza all'hotel LeMeridien Visconti di via Cesi, sempre nel quartiere Prati, a pochi passi dal luogo in cui è stato brutalmente assassinato il carabiniere. Interrogate in queste ore anche altre due persone.

La vicenda. Sul posto c’era stato il furto di un borsello messo a segno da due stranieri, presumibilmente originari del Nordafrica. Quando è intervenuto un equipaggio della stazione di Piazza Farnese, i due malviventi stavano tentando di estorcere alla vittima il pagamento di 100 euro per la restituzione dell’oggetto sottratto. Il brigadiere e alcuni colleghi hanno individuato i responsabili e nel tentativo di bloccarli, uno dei ladri ha estratto un coltello e ha pugnalato otto volte Cerciello in varie parti del corpo. Due i colpi di fendente più critici: uno scagliato dietro la schiena e l’altro all’altezza del cuore. Al ferimento del brigadiere è seguita la fuga dei due stranieri, che in quel frangente di concitazione sono riusciti a far perdere le loro tracce. Disperata la corsa al Santo Spirito. Le condizioni del trentacinquenne sono apparse subito gravissime e intorno alle 4, a un’ora di distanza dall’aggressione, l’uomo è deceduto dopo un tentativo di rianimazione.

È caccia all’uomo. Le autorità sono alla ricerca dei due malviventi nordafricani. Da quanto appreso, sarebbero alti circa 1.80, corporatura magra, uno indossa una felpa nera e l’altro viola. Uno dei due avrebbe capelli mesciati. “Caccia all'uomo a Roma per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa". Queste le parole del vicepremier Matteo Salvini, non appena ha appreso dell’aggressione mortale ai danni del vice brigadiere Cerciello. Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta: “Chiedo tolleranza zero per i delinquenti che hanno commesso questo vile atto!".

Il vice brigadiere, originario di Somma Vesuviana, era sposato da 43 giorni e da meno di due settimane aveva compiuto 35 anni. La sua vita è stata spezzata questa notte, mentre tutelava la collettività. Per il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la vicenda “è una profonda ferita per lo Stato“. E promette: “Faremo il massimo per assicurare i responsabili alla giustizia. La mia vicinanza alla famiglia e all'intera Arma dei Carabinieri".





Luigi Cacciatori