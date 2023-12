Previsioni Meteo: Il Ciclone di San Martino colpirà nel weekend. Tutti i dettagli

Piogge Intense, raffiche di vento e neve a quote basse in arrivo per sabato e domenica

È ufficiale: il Ciclone di San Martino farà la sua comparsa nel corso del prossimo weekend. Tra Sabato 11 e Domenica 12 Novembre, le condizioni meteorologiche prevedono un peggioramento con precipitazioni e venti forti che coinvolgeranno diverse regioni italiane.

Dopo una settimana, caratterizzata da perturbazioni in rapida successione, Sabato 11 Novembre segnerà una breve pausa dal maltempo, con prevalenza di tempo stabile e soleggiato nella maggior parte del Paese. Le piogge saranno limitate principalmente alle regioni di Campania e Calabria.

Tuttavia, questa tregua sarà di breve durata, poiché una potente depressione proveniente dal Nord Europa, spinta da masse d'aria di origine polare-marittima, raggiungerà l'Italia portando alla formazione di un Ciclone Mediterraneo noto come Ciclone di San Martino. Questo sistema meteo porterà precipitazioni intense, inclusi possibili nubifragi, e violente raffiche di vento durante la giornata di Domenica 12 Novembre.

Attualmente, le regioni più a rischio sembrano essere quelle del Centro-Sud, in particolare il versante tirrenico, e le due Isole Maggiori. Uno dei principali pericoli associati a questo tipo di perturbazioni è la possibile stazionarietà dei temporali, che potrebbero persistere per molte ore nelle stesse zone, aumentando il rischio di alluvioni improvvise.

Inoltre, si prevedono raffiche di Maestrale e Grecale burrascose che potrebbero superare i 60/70 km/h. Questo fronte perturbato, oltre a portare cattivo tempo, comporterà anche una marcata diminuzione delle temperature, portandole al di sotto delle medie climatiche di riferimento, soprattutto nelle regioni Centro-Nord.

Inoltre, questa perturbazione e il calo termico favoriranno la caduta della neve a quote relativamente basse, con accumuli previsti sotto i 1000 metri sulle Alpi occidentali e tra i 1300 e i 1500 metri sull'Appennino centro-settentrionale, una buona notizia per gli appassionati di sci in vista della stagione invernale imminente.

Continueremo a tenervi aggiornati sui cambiamenti meteo. (Fonte: iLMeteo)

In aggiornamento