Allerta Meteo: ciclone temporalesco minaccia l’Italia i dettagli

Forti temporali e possibili grandinate attese nelle prossime ore, avviso della Protezione Civile

Una perturbazione atmosferica di considerevole portata è attesa nelle prossime ore, minacciando diverse regioni del nostro territorio con forti temporali e il rischio di grandinate localizzate.

Le ultime 48 ore hanno visto una rapida trasformazione delle condizioni meteorologiche nel nostro Paese: da un periodo di stabilità e caldo si è passati ad un clima notevolmente instabile e più fresco, specialmente nelle regioni settentrionali e in gran parte del Centro.

La causa di questo repentino cambiamento va individuata in una vasta circolazione ciclonica, il cui epicentro si trova attualmente sopra la Francia, e che continuerà a generare precipitazioni e temporali nelle prossime ore, coinvolgendo molte zone del Paese.

Nella mattinata, il maltempo si concentrerà principalmente nel Nord, sul versante tirrenico del Centro e nelle aree settentrionali della Sardegna. Si prevedono condizioni più asciutte con possibili schiarite lungo le coste adriatiche e in molte zone del Sud.

Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche rimarranno incerte. Nel Nord, piogge e temporali, con possibilità di grandinate locali, si concentreranno soprattutto sulle Alpi, sull'alta Valle Padana e sulla Liguria centro-orientale. È importante prestare attenzione anche alla possibilità di neve sulle montagne alpine, soprattutto sopra i 1700/1800 metri.

Nel Centro, il pomeriggio sarà caratterizzato da instabilità, soprattutto sul versante tirrenico, con rischio di rovesci temporaleschi, talvolta accompagnati da grandinate.

Le condizioni meteorologiche saranno più favorevoli al Sud e sulle due isole maggiori, con qualche pioggia prevista solo sul basso Tirreno.

Avviso della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Si prevede che i fenomeni meteorologici possano causare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese, come riportato nel bollettino nazionale di criticità e di allerta disponibile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede che a partire dalle prime ore di Giovedì 2 maggio, si verificheranno precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in Valle d'Aosta, Piemonte, parte dell'Emilia-Romagna e del Veneto. Durante la mattinata, le precipitazioni si estenderanno alla Toscana, al Lazio e alla Campania, con rovesci intensi, attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

In base a questi fenomeni, per Giovedì 2 maggio è stata dichiarata allerta gialla in parte di Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. (iLMeteo)



