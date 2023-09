Novità Meteo per il Weekend: caldo africano e temporali minacciosi, ecco dove – Tutti i dettagli. Gli aggiornamenti con le previsioni per il prossimo weekend hanno fatto emergere un'importante novità. Quello di Sabato 29 e Domenica 30 sarà un fine settimana abbastanza movimentato, con effetti tuttavia diversi a seconda della zona, a causa dei movimenti delle grandi figure atmosferiche.

Il fine settimana si aprirà con una prevalenza di sole su buona parte del nostro Paese grazie ad una rimonta dell'alta pressione africana: vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria ci attendiamo infatti una nuova impennata delle temperature, specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori: ciò si tradurrà in una nuova mini fiammata con i termometri pronti a schizzare oltre i 34/35°C.

C'è un altro aspetto da tenere in considerazione: il rischio di temporali, localmente anche intensi. La mappa qui sotto mostra un lieve cedimento dell'anticiclone al Nord e l'ingresso delle correnti instabili, pilotate da un ciclone presente sulle Isole Britanniche. Come spesso avviene in Estate il loro innesco è legato ai moti convettivi che contraddistinguono una fase meteo molto calda tra il pomeriggio e la serata: ovvero aria calda e umida che sale e che si raffredda condensandosi in maestose nubi torreggianti. In pratica, il forte riscaldamento diurno permette la risalita di "bolle di aria calda" (definite termiche in termine tecnico) che, se trovano le condizioni adatte (strati più freschi dell'atmosfera in quota), riescono a dare vita a quelle nubi cumuliformi che poi generano il temporale.

Ecco la novità: secondo gli ultimi aggiornamenti, nel corso del pomeriggio di Sabato 29 Luglio, le vallate alpine tra Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige saranno interessate da improvvisi rovesci temporaleschi; non escludiamo tuttavia che qualche temporale possa estendersi fin verso le pianure circostanti. Va precisato, tuttavia, che fenomeni di questo tipo, pur potendo risultare localmente intensi, non durano molto e quindi non sono destinati a rovinare giornate intere.

Domenica 30 Luglio avremo ancora la possibilità di temporali sull'arco alpino e sulle pianure del Nordest a causa del passaggio di correnti più instabili in quota in discesa dall'Europa nordoccidentale: vista la tanta energia potenziale in gioco non escludiamo il rischio di locali grandinate, specie sul Triveneto.

Discorso diverso per il resto del Paese dove l'anticiclone garantirà una maggiore stabilità atmosferica a garanzia di tempo soleggiato con temperature nuovamente oltre i 32-34°C durante le ore pomeridiane. Dunque, caldo sì, ma senza gli eccessi "folli" degli ultimi giorni. (iLMeteo)



In aggiornamento