Blitz dei carabinieri: furti di auto e in abitazioni, smantellata banda a Reggio Calabria

Reggio Calabria, sgominata banda di ladri: sei arresti e armi sequestrate"

A Reggio Calabria, i carabinieri hanno smantellato un’organizzazione criminale dedita a furti di auto e in abitazioni, arrestandone sei membri. L’operazione è stata eseguita in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura, guidata da Giuseppe Lombardo.

Un'organizzazione strutturata e pericolosa

Gli arrestati, con età compresa tra i 18 e i 54 anni e già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di aver costituito un gruppo criminale organizzato che ha seminato il terrore tra i cittadini. L’indagine ha portato alla luce un sistema ben strutturato, caratterizzato da una pianificazione meticolosa dei colpi.

Tecniche sofisticate per eludere i controlli

La banda utilizzava veicoli “apripista” per monitorare le forze dell’ordine e assicurarsi che il terreno fosse sgombro prima di entrare in azione. Questa strategia ha reso particolarmente complesso l’intervento delle pattuglie. I furti d’auto si concentravano soprattutto nel centro cittadino. Le vetture rubate venivano successivamente utilizzate per estorcere denaro con la tecnica del “cavallo di ritorno” o smontate per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio.

Furti in appartamenti e sequestro di armi

Oltre ai furti d’auto, il gruppo si è reso responsabile di numerosi colpi in abitazioni, portando via denaro contante, gioielli, orologi di lusso e persino armi. Parte di queste ultime è stata recuperata dai carabinieri durante il blitz. Le armi erano nascoste in complessi di edilizia popolare ad Arghillà, un’area spesso utilizzata dai malviventi per occultare refurtiva.

Un intervento decisivo per la sicurezza cittadina

L’operazione rappresenta un colpo significativo alla criminalità organizzata che agisce nel territorio. La Procura e i carabinieri hanno sottolineato come il lavoro investigativo sia stato fondamentale per smantellare un’organizzazione che operava con estrema professionalità, destabilizzando la tranquillità dei residenti.

L’impegno delle forze dell’ordine

L’azione dei carabinieri di Reggio Calabria si inserisce in un più ampio quadro di contrasto ai crimini predatori, restituendo sicurezza e fiducia alla comunità. La scoperta delle armi e la loro rimozione dalle mani della criminalità organizzata rappresentano un ulteriore passo avanti nella lotta contro le attività illegali che affliggono il territorio.

Questa operazione segna una svolta nella tutela della legalità e della sicurezza a Reggio Calabria, dimostrando come la collaborazione tra Procura e forze dell’ordine sia essenziale per arginare fenomeni criminali di tale portata.