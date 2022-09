Salute. Il disagio mentale diventa open day al C.S.M. di Montepaone

MONTEPAONE (CZ), 07 OTT. - Il Centro di Salute Mentale ed il Centro Diurno di Montepaone (siti alla via G. Garibaldi 23 in Montepaone Lido) aderiscono alla Giornata Mondiale di Salute Mentale che avrà luogo sabato 9 ottobre 2021, a partire dalle ore 10. Nell’ambito del programmato Open Day, si potrà visitare il Centro ed apprezzare le innumerevoli iniziative ed attività di supporto promosse a favore dei più fragili nonché confrontarsi sulle problematiche che afferiscono al disagio mentale.



Quello organizzato a Montepaone, sarà un momento di condivisione anche delle strategie adottate per favorire il superamento di particolari problematiche nell’intento di arrivare ad una piena inclusione sociale.



All’iniziativa parteciperanno tutti gli operatori del Centro e personalità amministrative-aziendali e politiche e l'auspicio degli organizzatori è che vi siano tante partecipazioni con l'intento di rendere visibile ciò che quotidianamente viene offerto all'utenza.