Sanità Puglia, Mesto (UGL): “Accoro II° livello vestizione operatori strutture Korian. Passo avanti per sicurezza dei lavoratori”

“Siamo soddisfatti della sottoscrizione dell’accordo di II° livello per i lavoratori del Gruppo Korian in Puglia dando così compiuta attuazione, per lo specifico argomento, dell’articolo 18 comma 10 del CCNL Aiop/Aris Sanità privata. E’ un passo in avanti per la sicurezza sui luoghi di lavoro, una battaglia storica della UGL Salute” dichiara Giuseppe Mesto, Segretario Regionale che ha partecipato all’incontro insieme al Dirigente Aziendale Vincenzo Zini.

“I tempi di vestizione del personale turnista obbligato ad indossare una specifica divisa e il passaggio di consegne verranno conteggiati all’interno dell’orario di lavoro. Il tempo riconosciuto per vestizione e svestizione è concordato in 14 minuti con l’attivazione, dal mese di agosto 2023, di uno specifico contatore dedicato.

E’ stato poi concordato che, in riferimento al periodo novembre 2020-luglio 2023 le singole strutture si faranno carico di erogare ai lavoratori in forza dal 1 novembre 2020 e/o assunti successivamente una somma lorda di € 480,00 per il personale infermieri e oss turnisti e per fisioterapisti e logopedisti non turnisti. La UGL Salute vigilerà sulla corretta applicazione dell’accordo” conclude il sindacalista