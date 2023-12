Sa.Spo. Cagliari: Francesca Secci impegnata con la vasca corta agli Italiani FINP di Ostia

CAGLIARI, 24 NOVEMBRE 2023 - L’annata prodigiosa andrebbe conclusa così come era cominciata: con delle sonanti medaglie. E infatti la nuotatrice paralimpica Francesca Secci ce la metterà tutta per salire col solito smagliante sorriso sui podi dei Campionati Italiani in vasca corta, giunti alla edizione n. 5 e ospitati sabato 25 e domenica 26 novembre 2023 al Polo natatorio di Ostia. Con la sua presenza l’atleta saspina ha contribuito a generare il record di partecipazione con 66 società e 219 atleti (141 uomini e 78 donne). Prenderà parte a tre gare; nel primo giorno il programma la vede protagonista nei 50 delfino e nei 50 dorso. L’indomani mattina altre piacevoli fatiche nei 100 misti. E a prepararla a puntino ci penserà il suo allenatore Alessandro Medda che per l’occasione si è liberato dagli impegni per accompagnarla.

“La gara più complicata sarà proprio l’ultima – chiosa l’olimpionica selargina - perché gareggerà anche Margherita Sorini che in questa stagione mi ha dato tanto filo da torcere”.

La sfida infinita cominciò nel mese di marzo a Lignano Sabbiadoro in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Invernali di Nuoto Paralimpico, dove Francesca agguantò due ori nei 200 misti e nei 100 farfalla, ma fu costretta all’argento proprio da Margherita nei 400 stile.

Nel frattempo, a maggio, in occasione degli Italiani Master di Roma, colleziona un oro nei 100 dorso e un argento nei 100 farfalla.

La rivincita nei confronti dell’amica rivale se la prende a Brescia in occasione dei Campionati Italiani estivi precedendola di un secondo nei 100 dorso. Colleziona anche un altro oro nei 200 misti migliorando il suo personale.

Si rivedono in terra sarda, a San Teodoro, in occasione degli Italiani paralimpici in acque libere e lì la triestina risulta essere più forte ma Francesca è ugualmente contenta della medaglia d’argento anche se in sei edizioni passate conquistò l’ambito tricolore.

“Sono contenta di ricominciare le gare in vasca dopo la stagione in mare e a Ostia gareggerò con spirito immutato – conferma la campionessa selargina - e cioè divertirmi facendo quello che posso, tenendo conto dell’età che avanza. Mi sono allenata bene, ritengo soddisfacente la condizione acquisita, a parte il mal di schiena, anche se una volta in piscina smette di tormentarmi”.

E durante la due giorni di gare, assieme a lei nuoteranno i migliori specialisti che hanno reso l’Italia la squadra più forte del mondo.

Nella sua attività extra sportiva, Francesca si è data da fare per avviare un progetto con la sezione di Cagliari degli Azzurri d'Italia presso la scuola in cui insegna, l’Istituto Tecnico Economico Pietro Martini. L’intento è di far dialogare i discenti con atleti che hanno dato lustro all’isola. Qualche settimana fa ha varcato l’ingresso dell’aula magna il notissimo nuotatore Corrado Sorrentino.