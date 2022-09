Scadenza patenti ecco tutte le procedure: il Ministero dei Trasporti riepiloga e chiarisce. PDF

ROMA, 27 MAR - Si aggiorna l’elenco delle formalità che beneficiano delle proroghe previste dagli artt. 92/4°, 103/1°, 103/2°, 103/3° e 104 del decreto-legge 18/2020. Nella colonna “Scadenza corrente” è indicata, per ogni singola formalità individuata, la fascia temporale per la quale si può beneficiare della proroga fino alla data indicata nella colonna “Nuova scadenza”.

GLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO PATENTE E LA REVISIONE PATENTE SONO SOSPESI

Gli esami per tutte le categorie di patenti vengono sospesi e prorogati al 30 giugno 2020 - sono ugualmente sospesi anche gli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020

CARTE DI CIRCOLAZIONE E PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PROROGATI DI VALIDITA' FINO AL 15 GIUGNO 2020

Ad esempio: - estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC - ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza - fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine; - carte di circolazione, e le relative targhe EE - autorizzazioni alla circolazione di prova - autorizzazioni alla circolazione di veicoli a metano, cisterne, veicoli ATP

REVISIONE VEICOLI, PROROGATA AL 31 OTTOBRE 2020

Autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che dovevano essere sottoposti entro il 31 luglio 2020 alle visite e prove di cui agli articoli 75, 78, 80 CDS. Tale disposizione vale anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "Ripetere" e fa riferimento anche a alle scadenze del DTT 307 (c.d. barrato rosa) per veicoli che trasportano merci in regime ADR.

NB I veicoli considerati necessari per fare fronte all'emergenza COVID-19 sono gestiti con una procedura diversa

Gli Uffici periferici del DTNAGP garantiscono lo svolgimento delle attività ritenute indifferibili come ad esempio:

- visita, collaudo e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi di trasporto pubblico (autobus, mezzi di soccorso, ecc.)

- visita, collaudo e immatricolazione dei veicoli con titolo adibiti al trasporto di merci e persone

- visita, collaudo e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o il trasporto di persone disabili

- visite periodiche ATP limitatamente ai veicoli che effettuano, nel periodo in questione, trasporti in ambito internazionale

