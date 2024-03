Scandalo in Formula 1: Christian Horner al centro di nuove accuse

Una mail anonima rilancia il caso di presunte molestie in Red Bull, sollevando domande sulla conclusione dell'indagine interna e scatenando reazioni nel paddock

In una girandola di eventi che continua a tenere banco nelle cronache sportive, emergono nuove accuse contro Christian Horner, il team principal della scuderia Red Bull. Nonostante fosse stato recentemente scagionato da un'indagine interna per condotte inadeguate, Horner si trova nuovamente sotto i riflettori a causa di una mail anonima inviata a cento giornalisti, nel bel mezzo della sessione di libere del Gran Premio del Bahrain.

La mail incriminata, di mittente sconosciuto, conteneva screen di messaggi e foto che avrebbero implicazioni gravi per il manager britannico. Questi documenti, trapelati in un contesto di evidente tensione, suggerirebbero comportamenti ben lontani dalla versione dei fatti fornita da Horner e potrebbero mettere in dubbio la conclusione dell'indagine interna della Red Bull, che aveva parlato di "denuncia infondata".

La situazione si complica ulteriormente considerando che tra i destinatari della mail figurano figure di spicco del motorsport come il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem e Stefano Domenicali, aumentando la pressione sulla scuderia e il suo team principal.

La Difesa di Horner: determinazione e concentrazione nonostante lo scandalo

Nella tempesta mediatica che ha seguito la divulgazione della mail, Christian Horner ha scelto di non commentare le speculazioni. Con fermezza, ha ribadito di aver sempre negato le accuse e di aver cooperato con l'indagine indipendente. "L'indagine è stata approfondita ed equa," afferma Horner, "e mi sono sempre impegnato a rispettarne l'integrità. Rimango concentrato sull'inizio della stagione."

Richieste di maggior chiarezza dai rivali di Red Bull

Il clima si infiamma con le prese di posizione di Toto Wolff e Zak Brown, i team principal di Mercedes e McLaren, che esprimono insoddisfazione per le conclusioni dell'indagine interna di Red Bull. Entrambi chiedono l'intervento di FIA e Formula 1 per una maggiore trasparenza e chiarezza su una vicenda ancora avvolta nell'ombra e piena di congetture.

Wolff sottolinea la necessità di trasparenza per uno sport importante come la Formula 1, mentre Brown enfatizza il bisogno di una risposta chiara e trasparente per i fan e per il bene dello sport.

Williams si esprime: impegno per inclusività e trasparenza

Anche James Vowles, ora a capo della Williams, si allinea alla richiesta di trasparenza e di un'indagine appropriata. Vowles pone l'accento sull'importanza di un ambiente di lavoro basato sull'inclusività e sulla trasparenza e sulla necessità che ogni organizzazione coinvolta nel motorsport si attenga a questi standard.

In aggiornamento