“Scegli Contro Il Cancro” Parlare ai giovani dei tumori, per combatterli con la cultura e l’informazione.

24 Febbraio 2024 dalle ore 9:30 - Sala del Cenacolo “I.T.T.S. Ercolino Scalfaro”

Promosso dal Lions Club Catanzaro Mediterraneo [Presidente Lelio Valerio Gallo] in collaborazione con AIRC

Parte dalla scuola la lotta contro i tumori, con la cultura e l’informazione. Questa è la base delle giornate informative “SCEGLI CONTRO IL CANCRO” promosse dal LIONS CLUB CATANZARO MEDITERRANEO e rivolto agli studenti di 16-18 anni, con lo scopo di attuare prevenzione attraverso stili di vita adeguati ed usare tutte quelle accortezze utili a scoprire per tempo i tumori.

La metodologia comunicativa, impiegata dagli studiosi esperti, ha come fulcro la consapevolezza che per vincere la lotta al tumore non occorre il terrore o il divieto bensì attraverso la cultura, solo metodo che possa garantire un fondamentale e costante impegno personale basato su scelte coscienti.

In questo primo incontro i contenuti saranno presentati da medici LIONS e non LIONS in particolare la presenza di esperti quali gli Ordinari di Oncologia Prof. Pierosandro Tagliaferri ed il Prof. Pierfrancesco Tassone ed il Prof. Federico Quinzi sempre della UMG

La sede dell’incontro sarà la “Sala del Cenacolo del ITTS Ercolino Scalfaro il cui Dirigente Dr. Vito Sanzo unitamente al suo Team hanno fattivamente collaborato per la promozione dell’evento.