Schianto mortale tra treno e camion: poi inferno di fuoco in provincia di Cosenza, aggiornamento. Video

ROSSANO-CORIGLIANO. - Corigliano Rossano, Cosenza - Una tragica collisione tra un treno regionale e un camion fermo sui binari ha portato alla perdita di due vite questa sera a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Le vittime sono la capotreno del convoglio e il conducente del camion, che viaggiava da solo.

L'incidente ha scatenato una reazione immediata da parte delle autorità, con la Procura della Repubblica di Castrovillari che ha avviato un'inchiesta per chiarire i dettagli dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Gli investigatori della polizia ferroviaria e i carabinieri sono al lavoro per comprendere la dinamica dell'incidente.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e il personale del 118. Dopo l'urto, sia il locomotore del treno che il camion sono andati a fuoco, creando fiamme impressionanti che hanno illuminato l'area circostante.

Al momento, sembra che il camion fosse fermo sui binari quando è stato colpito dal treno. Un'ipotesi preliminare suggerisce che il conducente del camion abbia attraversato i binari poco prima che il passaggio a livello si chiudesse, trovandosi intrappolato sulla linea ferroviaria. Pochi istanti dopo, il treno è sopraggiunto a una velocità di circa 130 chilometri orari e ha travolto il veicolo pesante.

Rfi e Trenitalia hanno rilasciato una nota in cui affermano che "il camion ha occupato la sede di un passaggio a livello che, dai primi riscontri, risulta regolarmente funzionante e chiuso". La nota conferma anche la presenza di dieci passeggeri a bordo del treno, che fortunatamente sono rimasti illesi. In questo momento, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Sibari e Corigliano Rossano. Le due società esprimono il loro profondo dolore e cordoglio per le vittime.

Un tragico incidente che ha scosso Corigliano Rossano e sollevato domande sulla sicurezza ferroviaria nella zona. Le indagini in corso cercheranno di fornire risposte chiare sulla dinamica di questo drammatico evento.