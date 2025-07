Ravenna invasa dalle zanzare: sciame “aggressivo” dal centro ai lidi, il Comune intensifica i trattamenti

Tempo di lettura: ~2 min

Ravenna alle prese con uno sciame “aggressivo” di zanzare: il Comune intensifica i trattamenti, miglioramento atteso nel weekend

RAVENNA – Un'invasione fastidiosa e fuori dalla norma. Negli ultimi giorni, i cittadini ravennati – dal centro storico fino ai lidi – stanno facendo i conti con uno sciame “aggressivo” di zanzare, particolarmente invadente e persistente. Una situazione che ha spinto l’amministrazione comunale a intervenire con azioni straordinarie per contenere il fenomeno.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore al Verde pubblico Giancarlo Schiano, l'ondata anomala di insetti è legata alle piogge intense del 16 giugno scorso, quando sono caduti oltre 100 millimetri di acqua in un solo giorno. Questo ha creato l’ambiente ideale per la proliferazione delle zanzare, grazie alla formazione di numerose pozze d’acqua stagnante, difficili da monitorare e trattare in modo capillare.

“Lo sciame aggressivo che si è manifestato nei giorni scorsi – ha spiegato Schiano – perderà forza al termine di questa settimana, grazie agli interventi adulticidi straordinari, autorizzati dalla Regione e intensificati anche nelle ore notturne”.

I trattamenti, attivi in tutta la città dal centro al forese fino ai lidi, proseguiranno fino a giovedì prossimo. L’obiettivo è mitigare il disagio e riportare la situazione sotto controllo nel minor tempo possibile, soprattutto in vista dell’afflusso turistico del weekend.

Cosa sta facendo il Comune

Il piano straordinario prevede:

Trattamenti adulticidi notturni ad alta intensità;

ad alta intensità; Interventi mirati nelle zone più colpite;

Monitoraggio delle aree a rischio ristagno;

Campagne di sensibilizzazione per la cittadinanza.

Come difendersi dalle zanzare

Nell’attesa di un miglioramento, il Comune invita i cittadini a seguire alcune semplici precauzioni, tra cui:

Evitare ristagni d’acqua nei propri giardini e balconi;

Utilizzare zanzariere, repellenti e dispositivi elettrici;

e dispositivi elettrici; Indossare indumenti chiari e coprenti nelle ore serali.

Una sfida che si ripete

Non è la prima volta che la città affronta un’invasione così intensa di zanzare, ma la portata dell’attuale sciame ha colto di sorpresa anche gli operatori del settore. La tempestività degli interventi e la collaborazione dei cittadini saranno fondamentali per superare l’emergenza.

