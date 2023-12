Oggi sciopero nazionale medici, a rischio visite e interventi programmati. Tutti i dettagli

Medici, Infermieri e dirigenti uniscono le forze contro la manovra economica e per migliorare le condizioni del servizio sanitario nazionale

Oggi è scattato lo sciopero nazionale del personale sanitario, composto da medici, dirigenti, infermieri e ostetriche. La ragione di questa protesta è la Manovra economica e la difesa del Servizio sanitario nazionale. La protesta è stata organizzata dai sindacati medici Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, insieme agli infermieri di Nursing Up. È prevista anche una manifestazione in piazza Santi Apostoli, a Roma, alle 11.30.

Durante la manifestazione, i segretari e i presidenti nazionali delle sigle promotrici hanno espresso il loro dissenso unificando il grido: "La sanità pubblica non si svende, si difende!". Le richieste dei sindacati includono l'assunzione di nuovo personale medico e infermieristico, la detassazione dell'indennità di specificità medica e sanitaria per aumentare i salari dei dirigenti, risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro, ritiro dei tagli alle pensioni e la depenalizzazione dell'atto medico.

Nella giornata odierna, saranno garantiti solo i servizi pubblici essenziali, come quelli di emergenza e pronto soccorso. Purtroppo, le attività prenotate e programmate non potranno essere garantite a causa dello sciopero.

Un aspetto critico che emerge è la carenza di personale. Secondo i dati della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, è previsto un totale di 127mila pensionamenti tra gli infermieri, di cui 6mila entro la fine dell'anno, ma solo pochi di questi verranno sostituiti. Ciò significa che nei prossimi anni mancheranno circa 18mila infermieri, a cui si aggiungono quelli che scelgono di trasferirsi all'estero o diventare frontalieri, che ammontano a circa 3.500 lavoratori.

I rappresentanti sindacali hanno dichiarato che dopo l'ennesima Manovra economica, che sembra ignorare le esigenze dei professionisti della salute e mettere in discussione i loro diritti acquisiti, è giunto il momento di scioperare. La loro rabbia e delusione verranno espressi chiaramente in piazza durante la protesta.