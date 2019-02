Scoperti in box un milione in lingotti d'oro e denaro, un arresto

TORINO, 31 GENNAIO - I carabinieri di Torino hanno arrestato un imprenditore di 46 anni per ricettazione. L'uomo ha nascosto un tesoro da oltre 1 milione di euro in lingotti d'oro e contanti, all'interno di un deposito 'self storage'. Il bottino e' stato sequestrato dai militari del nucleo radiomobile di Torino, che da tempo tenevano d'occhio i poco noti depositi a lungo termine, utilizzati per conservare merci private. Proprio durante un controllo il cane 'Jackie' ha segnalato un box come sospetto. E' stato subito aperto dagli addetti del centro alla presenza dell'affittuario, e all'interno sono stati trovati vari borsoni contenenti mazzette di banconote di vario taglio, termosaldate e sottovuoto, per un totale di oltre 600 mila euro, e 75 lingotti d'oro per un controvalore di 675 mila euro. Le indagini dovranno adesso chiarire sia la provenienza sia la destinazione del denaro e dei lingotti d'oro.