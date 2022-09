Sentenze falsificate e truffe, interdetto avvocato. Scoperto da Cc Locri, modificava atti a suo favore

REGGIO CALABRIA, 16 APR - Un avvocato del foro di Locri è stato interdetto dall'esercitare la professione e tutte le attività ad essa inerenti per la durata di un anno nell'ambito di una inchiesta della locale Procura in cui il professionista è indagato per falsità materiale commessa in atti pubblici (sentenze), soppressione e distruzione parziale dei medesimi nonché per truffa in danno di compagnie assicurative.



Dalle indagini, condotte dal carabinieri della sezione di pg della Procura, sarebbe emerso che il legale, con modalità diverse, ha falsificato sentenze emesse dal Giudice di Pace di Locri relative a giudizi civili generalmente concernenti richieste risarcitorie per illeciti extracontrattuali. In alcuni casi, per l'accusa, l'avvocato si è, per così dire, limitato a modificare l'originale della sentenza aumentando, a suo favore, gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento danni ed oneri professionali; in altri, invece, si sarebbe spinto a distruggere parzialmente le sentenze, sostituendo le pagine contenenti motivazioni e dispositivo con altre dal contenuto diverso e a lui favorevole.



Così facendo ha indotto in errore le compagnie assicuratrici che hanno corrisposto, a titolo di risarcimento danni e di competenze professionali. Alle indagini hanno collaborato i carabinieri della Stazione di Careri e i grafologi del Ris di Messina. (Ansa)