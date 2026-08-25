Serie B, Giudice Sportivo dopo la prima giornata: tre squalificati e ammende per quattro club

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Stabile del Südtirol fermato per due giornate, un turno di stop per Ceesay dell’Empoli e David del Cesena. Multa da 5 mila euro a Bellich della Juve Stabia. Sanzioni economiche anche per Vicenza, Carrarese, Ascoli e Avellino

Sono arrivate le prime decisioni del Giudice Sportivo della Serie BKT 2026 2027 dopo le gare disputate tra il 21 e il 23 agosto. Il Comunicato Ufficiale numero 12 del 25 agosto 2026 contiene i provvedimenti relativi alla prima giornata di campionato, conclusa con tre calciatori squalificati e diverse ammende.

Il provvedimento più pesante tra i giocatori riguarda Giacomo Stabile del Südtirol, fermato per due giornate. Una giornata di squalifica, invece, per Lars Joseph Ceesay dell’Empoli e Antonio David del Cesena.

Nel comunicato trovano spazio anche le sanzioni nei confronti delle società e un'ammenda di 5 mila euro a Marco Bellich della Juve Stabia.

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Stabile del Südtirol squalificato per due giornate

La sanzione più severa della prima giornata è stata inflitta a Giacomo Stabile del Südtirol. Il difensore dovrà scontare due giornate effettive di squalifica.

Il Giudice Sportivo ha motivato il provvedimento spiegando che Stabile, al 44° del primo tempo e con il pallone lontano, ha colpito con una manata un calciatore avversario. Un episodio che ha quindi portato alla squalifica per due turni.

Un turno di stop per Ceesay dell’Empoli

Lars Joseph Ceesay dell’Empoli è stato invece squalificato per una giornata effettiva di gara.

Secondo quanto riportato nel documento ufficiale, il calciatore dell’Empoli è stato espulso per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

L’Empoli dovrà quindi fare a meno di Ceesay nel prossimo turno di Serie BKT.

David del Cesena fermato per una giornata

Una giornata di squalifica anche per Antonio David del Cesena. In questo caso l'espulsione è arrivata in seguito a una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Sono dunque tre i calciatori espulsi nella prima giornata che hanno ricevuto una squalifica dal Giudice Sportivo: Stabile dovrà saltare due partite, mentre Ceesay e David resteranno fuori per un turno.

Bellich della Juve Stabia multato di 5 mila euro

Tra i calciatori non espulsi spicca il provvedimento nei confronti di Marco Bellich della Juve Stabia, al quale è stata inflitta un'ammenda di 5 mila euro.

L'episodio contestato si è verificato al termine della partita, nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi. Il comunicato riferisce che Bellich ha sputato in direzione dei sostenitori della squadra avversaria. L'infrazione è stata rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammende a Vicenza Carrarese Ascoli e Avellino

I provvedimenti del Giudice Sportivo di Serie B non riguardano soltanto i calciatori. Sono state infatti comminate sanzioni economiche a quattro società.

Il provvedimento più consistente riguarda il L.R. Vicenza, multato di 5 mila euro per il comportamento dei propri sostenitori. Durante il secondo tempo della partita contro il Catanzaro sono stati lanciati due fumogeni nel recinto di gioco e due bottigliette di plastica sul terreno di gioco.

Alla Carrarese è stata invece inflitta un'ammenda di 3 mila euro per aver ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo.

Multa di 2 mila euro all'Ascoli per il ritardo di circa due minuti nell'inizio della gara, mentre l'Avellino dovrà pagare 1.500 euro per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori al 16° minuto del primo tempo.

Nessuna sanzione per diversi episodi legati al materiale pirotecnico

Il comunicato affronta inoltre il comportamento delle tifoserie di Arezzo, Avellino, Benevento, Carrarese, Cesena, Cremonese, Hellas Verona, L.R. Vicenza, Palermo, Pisa e Sampdoria.

Secondo gli atti ufficiali, i sostenitori di queste società hanno introdotto e utilizzato nei rispettivi settori materiale pirotecnico, tra cui petardi, fumogeni e bengala. Il Giudice Sportivo, valutate le circostanze previste dal Codice di Giustizia Sportiva e salvo i casi specificamente sanzionati, ha deciso di non adottare ulteriori provvedimenti nei confronti dei club per questi comportamenti.

Catanzaro ammoniti Petriccione Ruggero e Iemmello

Il comunicato interessa anche il Catanzaro, pur senza squalifiche dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del L.R. Vicenza.

Tra i calciatori giallorossi risultano alla prima ammonizione Jacopo Petriccione e Marco Ruggero, entrambi sanzionati per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Pietro Iemmello ha invece ricevuto la prima ammonizione stagionale per comportamento non regolamentare in campo.

Nessun giocatore del Catanzaro è quindi stato fermato dal Giudice Sportivo dopo la prima giornata e, sotto il profilo disciplinare, Petriccione, Ruggero e Iemmello partono con una sanzione a carico.

Squalificato anche un dirigente del Modena

Tra gli altri provvedimenti figura la squalifica per una giornata di Paolo Ricchi del Modena. Il dirigente era stato espulso per avere contestato l'operato arbitrale al termine del primo tempo.

Il primo comunicato disciplinare della nuova stagione di Serie BKT consegna dunque un quadro già articolato: tre calciatori squalificati, un dirigente fermato, quattro società multate e un'ammenda personale particolarmente significativa per Bellich. Provvedimenti che iniziano a delineare anche la situazione disciplinare delle squadre in vista della seconda giornata di campionato.

Fonte Comunicato Ufficiale n. 12 della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 25 agosto 2026